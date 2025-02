Vereador comemora resultados dos alunos de São Caetano aprovados no Provão Paulista

O vereador Professor Jander Lira (PSB) comemorou os resultados positivos dos alunos de São Caetano do Sul no Provão Paulista, programa do Governo do Estado que facilita o acesso de estudantes da rede pública a cursos superiores nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e universidades estaduais. Ele destacou com entusiasmo a aprovação de 17 estudantes, todos provenientes da EME Professora Alcina Dantas Feijão, a única instituição da região com unidades voltadas para o Ensino Médio.

Jander Lira ressaltou a importância desses resultados para o município, evidenciando a excelência da educação pública municipal e as grandes perspectivas para o futuro desses jovens. “Essas aprovações são um reflexo do trabalho sério e comprometido desenvolvido na rede pública de ensino de São Caetano. É um orgulho ver nossos jovens alcançando conquistas tão significativas, que abrem portas para um futuro promissor”, afirmou.

O parlamentar também enfatizou o papel fundamental do poder público para o sucesso dos estudantes. “Investir em educação é investir no futuro. Esses resultados mostram que, quando o poder público oferece condições adequadas e políticas públicas eficientes, os jovens têm a oportunidade de brilhar. Precisamos continuar fortalecendo programas que democratizam o acesso ao ensino superior”, ressaltou.

Jander Lira ainda reforçou o compromisso do seu mandato com a educação de qualidade. “Como vereador e educador, tenho um compromisso imprescindível com a educação. Vamos continuar trabalhando na formulação de projetos e políticas que mantenham São Caetano do Sul como referência educacional, garantindo que nossos jovens tenham cada vez mais oportunidades de crescimento e sucesso”, concluiu o vereador.