Verão no Sesc São Caetano terá histórias, água e imaginações

Em fevereiro, o Sesc São Caetano convida crianças de 0 a 6 anos e seus cuidadores para uma programação especial que promete refrescar os dias ensolarados e estimular a imaginação. Com atividades lúdicas, sensoriais e interativas, um “Verão de Brincadeiras” integra histórias, brincadeiras aquáticas e momentos de aprendizado, garantindo diversão para toda a família.

Confira a programação

Brincadeiras refrescantes para dias ensolarados

Com Pé de Brincadeira

1/2, sábado

Das 10h30 às 12h e das 15h às 16h30

Prepare-se para se divertir ao ar livre! No gramado, as crianças serão convidadas a explorar brincadeiras tradicionais e refrescantes que trazem o espírito dos quintais. Uma experiência dinâmica e cheia de movimento.

Banho de Quintal

Com VerdeRosa

8/2, sábado

Das 10h30 às 12h e das 15h às 16h30

Nada combina mais com o verão do que água! Nesta atividade, o Gramado se transforma em um quintal aquático, onde as crianças podem explorar diferentes formas de brincar com água, promovendo sensações e muita diversão.

TCHIBUM!!! Contação de história sensorial para bebês

Com Coletivo Brotando Em Mim

15/2, sábado

Das 11h às 12h

Um universo mágico inspirado no mar e na praia ganha vida para bebês e seus cuidadores. Com materiais envolventes, como redes de pesca e tecidos, a experiência sensorial convida os pequenos a mergulharem em uma história lúdica e aquática.

Histórias para ouvir enquanto cresce

Com Coletivo Brotando Em Mim

22/2, sábado

Das 11h às 12h

A clássica fábula “A Cigarra e a Formiga” ganha nova forma em uma apresentação repleta de movimento, ritmos, sons e cheiros. Nesta narrativa, os personagens aprendem juntos sobre solidariedade e união, convidando as crianças a vivenciarem cada detalhe da história.

SERVIÇO

Sesc São Caetano

Rua Piauí – 554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: sábados de fevereiro

Recomendação etária: de 0 a 6

Senhas: Atividades gratuitas, sujeitas à lotação dos espaços.

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano

Funcionamento Espaço Brincar: De segunda a sexta, 9h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.

Horário de atendimento/bilheteira do Sesc São Caetano: De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.