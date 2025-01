Férias de Janeiro: diversão garantida para a criançada em São Paulo

O Shopping Pátio Paulista preparou uma programação especial para as férias de janeiro, com atrações para toda a família. Entre as opções estão o Super Tobogã de 10 metros de altura, o espaço temático da Turma da Mônica, o Game Station e o espaço de recreação infantil YouPlay.

YouPlay: brincadeira educativa e segura

Referência em recreação infantil, o YouPlay oferece um espaço que une diversão e tranquilidade para os pais. O ambiente funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h40, e domingos e feriados, das 10h às 20h.

Preços : R$ 59,00 (30 minutos); R$ 79,00 (60 minutos); R$ 119,00 (diária por criança).

Game Station: diversão para todas as idades

Com 1300 m² de espaço, o Game Station é uma nova opção de lazer indoor, oferecendo simuladores de última geração, jogos eletrônicos, boliche e um restaurante. O espaço funciona das 10h às 22h, com atrações que variam entre R$ 7,90 e R$ 25,00. O cartão de acesso custa R$ 5,00 e pode ser recarregado.

Aventura com a Turma da Mônica

Até 28 de fevereiro de 2025, o espaço temático da Turma da Mônica oferece:

Piscina de bolinhas gigante ;

; Inflável temático Amazônia ;

; Kids play com tobogã ;

; Casa da Árvore.

O espaço funciona das 10h às 22h e acompanha o horário da praça de alimentação nos finais de semana e feriados. O ingresso custa R$ 60,00 para 40 minutos, com descontos para PcD mediante apresentação de carteirinha.

Super Tobogã: adrenalina nas alturas

Para os aventureiros, o Super Tobogã com mais de 10 metros de altura é gratuito! Basta resgatar o ingresso pelo aplicativo do shopping. A atração é destinada a pessoas com até 100 kg e promete momentos emocionantes para crianças e adultos.