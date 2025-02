Verão e enxaqueca: Como prevenir crises e viver dias saudáveis no calor

Durante os meses quentes, a cefaleia pode ser desencadeada por fatores como desidratação ou exposição intensa ao sol. No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas são afetadas por esse tipo de dor, o que torna o tema relevante em tempos de altas temperaturas.

Com a chegada do verão, muitos indivíduos enfrentam desconfortos que vão além das dificuldades causadas pelo calor excessivo. As crises de enxaqueca se tornam comuns nessa estação e podem interferir significativamente nos planos de lazer em família ou até mesmo encurtar as férias desejadas.

A enxaqueca é classificada como uma doença crônica e neurológica com forte predisposição genética. Sua principal característica é a dor pulsante localizada em um ou ambos os lados da cabeça, acompanhada de uma série de outros sintomas que podem surgir durante as crises.

Os sintomas associados à enxaqueca incluem:

náuseas ou vômitos;

sensibilidade à luz, sons ou cheiros;

tontura;

fotossensibilidade, que se refere à hipersensibilidade à luz solar ou a pontos luminosos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 30 milhões de brasileiros e cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo convivem com a enxaqueca. Diante desse cenário, é imprescindível não subestimar essa condição.

Para garantir um verão saudável e minimizar o risco de crises de enxaqueca, especialistas recomendam algumas medidas preventivas:

Evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h;

Manter-se hidratado levando sempre uma garrafa de água;

Usar chapéu ou boné para proteger a cabeça do sol;

Realizar refeições regulares e balanceadas;

Dormir pelo menos 8 horas por noite;

Limitar o consumo de álcool;

Evitar alimentos gordurosos ou fritos.

No caso de uma crise, recomenda-se utilizar somente medicamentos prescritos por profissionais de saúde e buscar um local silencioso e escuro para descansar.

Tratamento pelo SUS na Capital

A capital conta com 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e também oferece Práticas Integrativas e Complementares (Pics), que complementam o tratamento tradicional oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre essas práticas, destaca-se a acupuntura, uma terapia da Medicina Tradicional Chinesa que utiliza agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças como a enxaqueca.

Para informações sobre os locais disponíveis para tratamento, os cidadãos podem acessar a página Busca Saúde.