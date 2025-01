Verão Chega com Sol e Chuvas em SP na Primeira Semana de 2025

Na primeira semana de 2025, a região metropolitana de São Paulo deverá vivenciar uma mescla de dias ensolarados e períodos de chuva, com temperaturas variando entre 19°C e 30°C. O clima promete ser característico do verão, com aumento da umidade e possibilidade de tempestades isoladas.

Conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o dia 1º de janeiro começará com sol intercalado por nuvens e temperaturas em ascensão. As condições climáticas são favoráveis para que a capital experimente termômetros oscilando entre 19°C e 30°C. Ao longo da tarde, existe a expectativa de chuvas esparsas.

Na quinta-feira, dia 2, as temperaturas se mantêm semelhantes ao dia anterior, com a presença constante do sol entre nuvens. No entanto, a nebulosidade pode aumentar à tarde, trazendo consigo a possibilidade de chuvas típicas da estação.

Na sexta-feira, dia 3, o cenário climático se torna ainda mais instável, apresentando nuvens densas acompanhadas por pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão indica que as temperaturas continuarão na faixa de 19°C a 30°C.

Litoral Norte

No litoral norte, especificamente em Ubatuba, o dia 1º será marcado por muitas nuvens e chuvas isoladas. As temperaturas deverão variar entre 17°C e 27°C. Já no dia seguinte, Ubatuba enfrentará um clima nublado com novas possibilidades de chuvas isoladas, com mínimas em torno de 19°C e máximas atingindo 28°C. Na sexta-feira, as condições climáticas permanecerão similares, mas as temperaturas deverão aumentar, variando entre 20°C e 30°C.

Baixada Santista

No Guarujá, localizado na baixada santista, a previsão para quarta-feira indica céu nublado com chances de chuvas isoladas, com temperaturas entre 22°C e 27°C. Na quinta-feira, o tempo continua instável com possibilidade de chuvas e as temperaturas devem oscilar entre 24°C e 29°C. Na sexta-feira, o clima tende a fechar ainda mais, resultando em nuvens com chuvas intermitentes e trovoadas isoladas, com temperaturas que variam de 24°C a 31°C.

Região Metropolitana de Campinas

Em Campinas, o primeiro dia do ano será marcado por nuvens e possibilidade de chuvas isoladas pela manhã, seguidas por pancadas à noite. As temperaturas previstas giram em torno de 19°C a 28°C. Na quinta-feira, o cenário permanece semelhante com previsão de chuvas durante todo o dia. Os termômetros devem registrar entre 21°C e 29°C. A sexta-feira seguirá essa tendência climática, apresentando nuvens e chuvas esparsas com trovoadas isoladas.

Região Metropolitana de Ribeirão Preto

Por fim, em Ribeirão Preto e arredores, o clima na quarta-feira será predominantemente nublado com possibilidade de chuvas esparsas. A mínima prevista é de 21°C e a máxima poderá alcançar os 27°C. Na quinta-feira, espera-se um padrão similar com pancadas de chuva e trovoadas isoladas; as temperaturas devem variar entre 22°C e 29°C. O cenário se repete na sexta-feira com nuvens carregadas e chuvas intermitentes.