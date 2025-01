Ônibus terão tarifa zero em SP nesta quarta (1º); veja o que abre e fecha na capital paulista

Usuários de ônibus urbanos da cidade de São Paulo não irão pagar passagem nesta quarta-feira (1º ). De acordo com a SPTrans, estatal que administra o transporte público municipal, neste primeiro dia de 2025 será implantada tarifa zero, assim como ocorre aos domingos. A gratuidade será da 0h às 23h59.

É possível viajar de graça mesmo mesmo para quem não tem Bilhete Único. Ao todo, 4.885 ônibus estarão em circulação.

Sem pagar passagem de ônibus, o paulistano poderá aproveitar opções de lazer na cidade neste feriado. A avenida Paulista, por exemplo, vai estar fechada aos carros.

O rodízio de veículos está suspenso na cidade até o próximo dia 13 de janeiro.

VEJA O QUE ABRE E FECHA NESTE DIA 1º

Vias fechadas aos carros

Ruas do bairro da Liberdade e a avenida Paulista estarão abertas aos pedestres (e fechadas para veículos) das 9h às 16h. O mesmo ocorre no Minhocão, no centro, que terá o operação Parque no Elevado Presidente João Goulart das 7h às 22h.

Ciclofaixa de Lazer

Não será ativada nesta quarta-feira.

Parques públicos

As unidades municipais abrem três horas após o horário habitual. Clique aqui conferir os horários de cada parque.

As unidades estaduais também abrirão três horas depois do horário normal. Clique aqui para conferir os horários de cada parque.

Centros esportivos

Estarão abertos somente a pista de skate do Chuvisco e o Centro de Esportes Radicais. Clique aqui para conferir endereços e horários.

CEUs (Centros Educacionais Unificados)

Não funcionam nesta quarta-feira.

Trens

Programação e intervalos serão como os praticados aos domingos.

Metrô

Funcionamento normal de todas as linhas, abrindo para embarque às 4h40.

Equipamentos culturais

Bibliotecas, museus e outros equipamentos culturais mantidos pela Prefeitura de São Paulo e pelo governo estadual estarão fechados nesta quarta-feira.

Shoppings centers

Funcionamento das lojas é facultativo a partir da tarde. Praças de alimentação funcionam normalmente a partir das 11h.

Saúde

Equipamentos municipais que estarão abertos

– Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h

– AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 19h

– Hospitais Municipais (HMs)

– Prontos-socorros Municipais (PSMs)

– Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

– Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 4

– Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192

– Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT)

– Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue)

– Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Equipamentos estaduais que estarão abertos

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Hospitais veterinários municipais públicos

As unidades Leste e Sul estarão abertas das 7h às 17h, para atendimento somente a urgências e emergências. As unidades Norte e Oeste estarão fechadas.

Fontes: Prefeitura de São Paulo, governo estadual e shoppings