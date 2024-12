Verão 2025: Previsões de calor intenso e chuvas acima da média no Brasil

Com a proximidade do verão 2024/2025, que se inicia oficialmente em 21 de dezembro de 2024, às 6h21, a previsão climática indica uma estação marcada por temperaturas acima da média nas áreas oceânicas do planeta, apesar da ausência do fenômeno El Niño, que no ano anterior havia contribuído para um aumento significativo das temperaturas globais.

Atualmente, observa-se um resfriamento nas águas do Pacífico Equatorial, especificamente na costa do Peru. No entanto, este resfriamento não é suficiente para caracterizar um fenômeno La Niña, já que os critérios técnicos para sua formação não estão sendo atendidos. Assim, a expectativa é que esse cenário de resfriamento não impacte significativamente o clima durante o verão de 2025.

A influência desse resfriamento no Pacífico Equatorial poderá refletir nas condições climáticas brasileiras, especialmente no que diz respeito à precipitação e temperatura. As mudanças nos padrões de temperatura da superfície do mar no Atlântico Sul deverão facilitar a passagem de frentes frias pela região Sul e Sudeste do Brasil, favorecendo a canalização de umidade proveniente do Norte em direção ao Centro-Oeste e Sudeste.

Além disso, há uma expectativa de formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ao longo da estação. Durante o verão e outono no Hemisfério Sul, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) desempenha um papel crucial na produção de chuvas volumosas no Nordeste e em partes do Norte brasileiro. No entanto, para a temporada 2025, projeta-se um atraso na aproximação da ZCIT devido ao desequilíbrio nas temperaturas entre os Atlânticos Tropical Norte e Sul.

A temperatura mais elevada nas águas do Atlântico Tropical Norte em comparação ao Sul dificultará a atuação da ZCIT na costa norte do Brasil, levando as áreas de instabilidade a se concentrar nas regiões oceânicas mais quentes.

As condições atmosféricas e oceânicas previstas para o verão de 2025 refletem um padrão semelhante ao do ano passado, com as temperaturas dos oceanos globalmente mantendo-se acima da média. A única exceção se dá pela região central e leste do Pacífico Equatorial, onde as temperaturas estão ligeiramente abaixo da média.

Embora a tendência de resfriamento no Pacífico Equatorial contribua para aumentar a probabilidade de chuvas acima da média no Brasil durante o verão, outros fenômenos climáticos também poderão influenciar os padrões de precipitação em diferentes partes do país ao longo dessa estação.

As previsões apontam que as chuvas mais intensas e frequentes ocorrerão predominantemente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, assim como em diversas áreas do Norte e parte do Nordeste. Em contrapartida, a Região Sul deve enfrentar um cenário com chuvas irregulares e espaçadas, alternando períodos secos entre eventos de instabilidade.

A presença de nebulosidade e chuvas deverá mitigar os longos períodos de calor intenso observados durante o verão anterior (2023/2024) nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Embora não haja previsão de ondas de calor abrangentes como as experimentadas anteriormente, as Regiões Sul e Norte poderão registrar alguns dias com temperaturas superiores à média normal, sendo especialmente notável essa tendência no Rio Grande do Sul.