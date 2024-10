Ventania faz muro desabar e deixa 3 mortos na Baixada Fluminense

Três funcionários de uma empresa que presta serviço para a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) morreram após um muro desabar, na tarde desta quinta-feira (24), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Cedae, as vítimas trabalhavam na ETA (Estação de Tratamento) do Guandu, quando uma forte ventania causou o desabamento do muro que estava sendo construído na nova unidade de tratamento.

Um quarto operário sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberado.

As vítimas não tiveram os nomes divulgados. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e disse que está prestando toda a assistência às famílias dos trabalhadores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h50, para a retirada dos corpos dos escombros. O trabalho envolveu militares dos quartéis de Seropédica, Paracami, Itaguaí e Nova Iguaçu.

Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência. A Polícia Civil também foi acionada para periciar o local.

Diversas regiões do estado registraram pancadas de chuva e fortes ventos causando transtornos em transportes e derrubando árvores.

Durante o vendaval, um navio que estava em reparos na Ilha do Governador, na zona norte da capital fluminense, se desprendeu do cais e ficou à deriva.

A Capitania dos Portos do Rio informou que, por volta das 17h, devido aos fortes ventos na Baía de Guanabara, o Navio Mercante “Abreu e Lima”, encalhou a cerca de 200 metros do estaleiro. Três rebocabores foram acionados para a manobra de desencalhe do navio.

Segundo a Marinha do Brasil, não havia pessoas nem combustível a bordo. “Não houve vítimas nem danos a terceiros ou poluição hídrica”, afirmou.

Ainda na Ilha uma árvore caiu atingindo dois veículos no Jardim Guanabara.

Várias cidades ficaram sem energia elétrica. Segundo a Enel, concessionária responsável pelo abastecimento, as regiões mais afetadas são o sul do estado e a região metropolitana da capital, principalmente as cidades de São Gonçalo, Magé, Itaboraí, Duque de Caxias, Niterói e Angra dos Reis.

Em São Gonçalo, a BR-101 foi fechada nos dois sentidos na altura do KM 302, devido à queda de cabos sobre a estrada.

Na Via Dutra, o trânsito em Paracambi ficou parcialmente interditado em função de uma queda de árvore, que ocorreu na altura do quilômetro 233.

A ventania também afetou a operação nos aeroportos do Rio. Por volta das 16h30, houve registro de vento muito forte no Aeroporto do Galeão (87,0 km/h), na zona norte da capital. No fim de tarde, o aeroporto operava pousos e decolagens por instrumentos.

O Aeroporto Santos Dumont também passou a operar por instrumentos à noite. Três voos foram cancelados e quatro alternados para outros aeroportos.