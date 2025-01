Venezuela fecha fronteira com Brasil no dia da posse de Maduro

Na última sexta-feira, 10 de janeiro, o governo venezuelano decidiu fechar a fronteira com o Brasil, coincidentemente no dia da posse do presidente Nicolás Maduro, que assumiu o cargo após eleições controversas e amplamente criticadas como fraudulentas.

Moradores da cidade de Pacaraima, situada no estado de Roraima e que faz divisa com Santa Elena de Uairén, na Venezuela, relataram o fechamento da passagem fronteiriça. Este fechamento não é um evento isolado; a fronteira já havia sido bloqueada durante as eleições do ano anterior e em diversas ocasiões marcadas por crises políticas, como ocorreu em 2019, durante a última cerimônia de posse de Maduro.

Conforme informado por residentes locais, a fronteira foi fechada na manhã desta sexta-feira, sem qualquer previsão de reabertura até o momento. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil ainda não se manifestou sobre o ocorrido até o fechamento deste artigo.

Além do fechamento com o Brasil, a Venezuela também interditou sua fronteira com a Colômbia horas antes da cerimônia de posse. Freddy Bernal, governador do estado de Táchira, que faz limite com o território colombiano, justificou a medida alegando a existência de uma “conspiração internacional” destinada a desestabilizar a paz dos cidadãos venezuelanos. Ele indicou que as restrições seriam válidas até as 5h (horário local) de segunda-feira, 13 de janeiro.

Maduro, que está no poder desde 2013, foi empossado novamente no Palácio Federal Legislativo em Caracas para um novo mandato que se estenderá até 2031. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Parlamento unicameral, Jorge Rodríguez, um aliado próximo ao regime. Durante seu discurso inaugural, Maduro fez declarações contundentes contra opositores e prometeu iniciar uma reforma constitucional: “Para os traidores da pátria, digo-lhes: nós somos os redatores dessa Constituição; ela nasceu apesar de vocês, oligarcas, e cumpriremos a Constituição”, afirmou entre aplausos dos presentes.

O fechamento das fronteiras e as tensões políticas na Venezuela continuam a ser um tema delicado e observável por toda a região sul-americana.