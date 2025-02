Vendas de veículos eletrificados somam 12,5 mil unidades em janeiro

O Brasil vendeu em janeiro 12.556 veículos leves eletrificados, segundo a nova classificação de eletrificados adotada pela ABVA Data a partir da série histórica que se inicia este mês.

Pela nova metodologia, esse total refere-se à soma de emplacamentos de BEV (veículos 100% elétricos), PHEV (veículos híbridos elétricos com recarga externa), HEV e HEV Flex (veículos híbridos com tração elétrica, mas sem recarga elétrica).

O total, portanto, não inclui os micro-híbridos, ou MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicles), que são os veículos híbridos sem tração elétrica e com motorização abaixo de 60V.

A partir de janeiro de 2025, os MHEV não são mais classificados como veículos eletrificados pela ABVE Data, para efeito de acompanhamento da evolução da eletromobilidade no Brasil.

Ainda assim, a evolução desses veículos seguirá sendo contabilizada pela ABVE Data, em quadros separados, e constará do site da ABVE.

TRANSPARÊNCIA

O ajuste no critério de classificação dos eletrificados pela ABVE Data decorre do entendimento de que a chegada ao mercado dos novos veículos híbridos MHEV de 12V, a partir de outubro de 2024, pode gerar uma distorção dos dados sobre o crescimento real da venda de veículos eletrificados no Brasil.

“Fizemos essa atualização nos critérios da ABVE Data para deixar mais claro ao consumidor e ao mercado em geral quais veículos podem efetivamente ser considerados eletrificados e quais não” – disse Ricardo Bastos, presidente da ABVE.

“Consideramos ser importante aprimorar a metodologia de classificação dos eletrificados para dar uma informação mais fiel à realidade da eletromobilidade no Brasil, no interesse tanto do consumidor, quanto do mercado, governos e da sociedade em geral”.

“Em nosso entendimento, os MHEV de 12V a 48V, que até o ano passado representavam uma parcela pouca expressiva do mercado, podem aumentar significativamente sua participação nos próximos anos, substituindo os similares a combustão, ainda que, a rigor, não possam ser considerados veículos eletrificados” – explicou o presidente da ABVE.

“Tornou-se imperioso separar rigorosamente quais veículos contribuem efetivamente com a eletromobilidade e quais não contribuem tanto. A mudança foi precedida de uma análise atenta da literatura internacional e das normas nacionais aplicáveis”.

“Esse ajuste de metodologia visa trazer mais rigor e transparência aos números da ABVE sobre eletrificados, aproximando-os dos critérios internacionais em vigor, mas sem deixar de considerar as características específicas do mercado brasileiro” – concluiu Ricardo Bastos.

A partir dos números de janeiro, a ABVE Data passará a considerar como veículos eletrificados aqueles com motorização elétrica acima de 60V, com tração elétrica independente (ou seja, capazes de se movimentar somente com o motor elétrico por algum período do trajeto) e com uma contribuição significativa à redução das emissões de gás carbônico, quando comparados a um similar a combustão.



Assim, as tecnologias que serão consideradas para definir um veículo eletrificados são:

BEV (Battery Electric Vehicle) – veículo 100% elétrico;

PHEV (Plug-in and Hybrid Electric Vehicle) – híbrido plug-in (com recarga externa);

HEV (Hybrid Electric Vehicle) – veículo híbrido sem recarga externa;

HEV Flex – veículo híbrido sem recarga externa, com motor a combustão que pode ser abastecido a etanol ou gasolina, além do motor elétrico;

Veículo elétrico movido a célula de hidrogênio.

ELETRIFICADOS

Dentre os 12.556 eletrificados vendidos em janeiro, os elétricos plug-in (BEV e PHEV) representaram 83% do total (10.401). Os híbridos HEV e HEV FLEX totalizaram 17% (2.155).

Os PHEV ficaram com 53,4% (6.701). Na comparação com janeiro de 2024 (3.910), houve aumento de 71,4%. Já sobre dezembro de 2024 (10.521), houve um recuo de 36,3%.

Os BEV ficaram com participação de 29,4% em janeiro (3.700), com recuo de 15% sobre janeiro de 2024 (4.358). O mesmo ocorre na comparação com dezembro de 2024 (4.368), também com 15% a menos.

Os HEV ficaram com 12% da participação no mercado de eletrificados em janeiro (1.545), um crescimento de 23,5% sobre janeiro de 2024 (1.251) e uma retração de 5% sobre dezembro (1.622).

Já os HEV Flex ficaram com 5% de participação de mercado em janeiro (610), com retração de 62% sobre janeiro de 2024 (1.593) e de 57% sobre dezembro (1.426).

O recuo dos números dos HEV Flex em janeiro é explicado pela nova metodologia adotada pela ABVE Data. Isto porque, a partir deste mês, modelos híbridos flex com motorização leve de até 48V passaram a ser classificados como MHEV, e não mais como HEV.

Em janeiro de 2025, a participação de mercado dos eletrificados por tecnologia é a seguinte:

PHEV: 6.701 (53,4%)

BEV: 3.700 (29,4%)

HEV: 1.545 (12,3%).

HEV FLEX: 610 (4,9%)

TOTAL: 12.556

GEOGRAFIA DA ELETROMOBILIDADE

O início das vendas em 2025 demonstra que os veículos elétricos plug-in seguem liderando as vendas do total dos eletrificados.

A região Sudeste permanece na liderança, com participação de 47% nas vendas de eletrificados em janeiro (5.898), seguida do Nordeste, com 18% (2.235) e Sul, com 17% (2.129). O Centro-Oeste ocupa a quarta posição, com 14% (1.768), seguido pela região Norte, com 4% (529).

Em janeiro de 2024, o ranking das regiões era um pouco diferente. O Sudeste estava em primeiro lugar, com 51% das vendas, o Sul em segundo, com 18%, e o Nordeste em terceiro, com 14%, seguido pelo Centro-Oeste e Norte.

É importante observar que a queda de 3,9 pontos percentuais do Sudeste indica que as vendas de eletrificados avançam nas demais regiões do País.

Há muitas explicações para esse avanço nas demais regiões, sendo a mais importante o aumento da infraestrutura de recarga.

No final de novembro de 2024, havia 12.137 pontos de recarga públicos e semipúblicos no País, sendo 10.612 do tipo AC (recarga lenta) e 1.516 do tipo DC (recarga rápida). Fonte: ABVE/Tupi Mobilidade.

Além da infraestrutura, houve também aumento da oferta desses veículos, com a abertura de novas concessionarias em diferentes regiões.

Os 5 municípios que mais venderam veículos eletrificados leves em janeiro 2025 foram:

1º – São Paulo: 1.612

2º – Brasília: 1.003

3º – Rio de Janeiro: 573

4º – Belo Horizonte: 550

5º – Curitiba: 355



MICRO-HÍBRIDOS

Em janeiro, os micro-híbridos, ou veículos híbridos leves, chegaram a um total de 3.946 unidades vendidas, sendo 2.883 MHEV 12V e 1.063 MHEV 48V. Na comparação com dezembro de 2024 (3.697), houve um aumento de 6,7%.

A ABVE disponibiliza em seu site, por meio de seu BI (Business Inteligence), os números relativos ao mercado de vendas de veículos eletrificados. As informações são divididas em três temas: Geral, Frotas e Geografia da Eletromobilidade.

Os mapas são interativos e trazem informações rápidas sobre os estados. Em “Geografia da Eletromobilidade”, é possível verificar a venda por estados e por municípios. Já em “Frotas”, é possível verificar o percentual de distribuição das tecnologias por estado.



As informações se encontram disponíveis e são atualizadas mensalmente, em https://abve.org.br/bi-geral/