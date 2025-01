Vendas de veículos eletrificados no Brasil crescem 89% em 2024

O ano de 2024 consolidou-se como um período de crescimento expressivo para a indústria automobilística brasileira. As vendas de veículos elétricos e híbridos alcançaram um total de 177.538 unidades, representando um crescimento de 89% em relação a 2023, quando foram vendidos 93.927 veículos.

Esse resultado superou em 27 mil unidades a previsão inicial da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), que apontava para um forte avanço na adoção de tecnologias sustentáveis no setor.

Marcas e modelos mais vendidos

Entre os destaques, o ranking dos dez modelos mais vendidos reflete a preferência dos consumidores por marcas como BYD e Toyota. O BYD Song Plus GS lidera a lista com 16.855 unidades vendidas, seguido pelo BYD Dolphin Mini (4 lugares), que emplacou 13.412 veículos.

Outros modelos notáveis incluem o Toyota Corolla Cross XRX, com 11.322 unidades, e o GWM Haval H6 HEV, com 6.321 unidades. Esses números evidenciam a diversificação do mercado e a ampla aceitação das diferentes tecnologias disponíveis.

Categorias e foco na eletrificação real

A ABVE classifica os veículos eletrificados em três categorias principais:

PHEV (Híbrido Plug-in): combina motor a combustão com bateria recarregável, permitindo operação sem combustível por algumas distâncias.

combina motor a combustão com bateria recarregável, permitindo operação sem combustível por algumas distâncias. HEV (Híbrido Pleno): similar ao PHEV, mas sem necessidade de recarga externa, com autonomia elétrica limitada.

similar ao PHEV, mas sem necessidade de recarga externa, com autonomia elétrica limitada. MHEV (Micro-Híbrido): utiliza motor a combustão com suporte elétrico temporário para maior eficiência energética.

Visando fortalecer o impacto ambiental positivo, a ABVE anunciou que, a partir de 2025, não contabilizará vendas de híbridos leves em suas estatísticas, como o Fiat Pulse e o Fastback, por não contribuírem significativamente para a redução de emissões.

Sustentabilidade em foco no setor automotivo

O expressivo crescimento das vendas em 2024 marca uma mudança de paradigma na mobilidade brasileira. A adesão crescente a veículos eletrificados demonstra o compromisso do setor automotivo com a preservação ambiental, alinhando-se às demandas globais por um futuro mais sustentável.