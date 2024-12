Os modelos mais vendidos no Brasil em 2024 entre elétricos e híbridos: 2024 – O ano dos eletrificados

O ano de 2024 foi marcado pela confirmação que os veículos 100% elétricos vieram para ficar no mercado brasileiro. E também de que os híbridos – que combinam um motor a combustão interna a um ou mais elétrico – continuam sendo a opção mais indicada para a realidade econômica do Brasil, seja na configuração simples ou naqueles com a possibilidade de recarga em tomadas (os plug-ins). A China tomou conta do mercado dos totalmente elétricos e de boa parte dos híbridos no Brasil, tendo os “fenômenos” de vendas BYD Dolphin e Dolphin Mini atropelando os rivais. Juntos, os dois modelos têm mais de 80% das vendas dos 100% elétricos no país. Um detalhe, porém, atesta que o Brasil está apenas engatinhando no terreno dos automóveis carregáveis apenas em tomadas: o país ainda não produz nenhum carro desse segmento em seu território – embora já fabrique caminhões e ônibus elétricos. Um problema que persiste para a expansão dos elétricos é a rede de recarga rápida principalmente nas estradas, considerada ainda incipiente. Algo que torna o uso desses carros mais indicado para o dia a dia das cidades.

Nos híbridos, a BYD também é dona do primeiro lugar, com o Song Plus, nomeado em homenagem à dinastia chinesa Song. O modelo chegou ao Brasil no final de 2022 e assumiu a liderança no segmento em 2024. A contrário dos 100% elétricos, os híbridos já contam com produção local, destacando os Toyota Corolla Cross, líder de mercado durante um bom tempo antes de “ganhar” a companhia dos chineses, e Corolla sedã. Este ano, a Stellantis lançou os Fiat Pulse e Fastback Bio-Hybrid, dotados com a tecnologia híbrida leve (ou MHEV). Embora não ofereçam autonomia no uso elétrico, os novos híbridos da Fiat ampliam o alcance do tanque de combustível do motor a combustão. Novos modelos eletrificados da Stellantis, inclusive com baterias maiores e capacidades elétricas ampliadas, são aguardados para 2025.

Os cinco elétricos mais vendidos no Brasil em 2024

BYD Dolphin Mini

Lançado no Brasil em fevereiro de 2024, não foi preciso nem dois meses para o Dolphin Mini tirasse a liderança de seu “irmão” mais velho no país. De lá para cá, o Dolphin Mini manteve o equivalente a 70% das vendas nos 100% elétricos, fechando o ano de 2024 em torno de 23.000 unidades emplacadas no Brasil. O Dolphin Mini tem um motor elétrico dianteiro com 75 cavalos de potência e 13,8 kgfm de torque, com autonomia declarada pelo Inmetro de 295 quilômetros e preço de R$ 119.800.

BYD Dolphin EV e Plus

O hatch Dolphin EV chegou ao Brasil em junho de 2023, inicialmente, com potência de 95 cavalos e 18,3 kgfm. Este ano, veio a versão Plus, com 204 cavalos e 31,4 kgfm, com autonomia de 291 e de 330 quilômetros, respectivamente, segundo o Inmetro. O Dolphin liderou o mercado brasileiro de elétricos até a chegada do Dolphin Mini, fechando 2024 com cerca de 15.500 unidades. O Dolphin EV tem preço de 159.800 e a variante Plus, R$ 184.800.

GWM Ora 03

Apresentado ao Brasil em agosto de 2023, o Ora 03 é um hatch compacto com 171 cavalos e 25,4 kgfm na sua versão básica e autonomia de 319 quilômetros pelo Inmetro. O modelo da marca chinesa sempre manteve um bom número de vendas no mercado brasileiro, terminando 2024 com aproximadamente 6.400 unidades comercializadas. O Ora 03 tem preço de R$ 150 mil, mas por um tempo foi baixado para R$ 129.600 pela redução de benefício fiscal e pelo bônus de 15 mil oferecido pela GWM. Já a opção esportiva GT custa R$ 187 mil, equipada com a mesma motorização.

Volvo EX30

SUV mais compacto já produzido pela Volvo, o EX30 (concebido desde o começo para ser um veículo 100% elétrico) chegou ao Brasil em maio deste ano, logo se destacando nas vendas. Fabricado na China em parceria com a chinesa Geely, que controla a Volvo Cars desde 2010, o EX30 tem 272 cavalos e 34,9 kgfm, para uma autonomia de 250 quilômetros conforme o Inmetro. O SUV da Volvo encerrou 2024 com pouco mais de 3 mil exemplares vendidos no Brasil. É oferecido por R$ 229.950 na versão Core, R$ 249.950 na Core Extended Range, R$ 277.950 na Plus Extended Range R$ 293.950 na Ultra Extended Range.

BYD Yuan Plus

Mais antigo 100% elétrico entre os líderes no Brasil, o crossover compacto Yuan Plus desembarcou por aqui em meados de 2022. Com 204 cavalos e 31 kgfm, o carro da BYD tem alcance de 294 quilômetros de acordo com o Inmetro, graças à bateria Blade, projetada para otimizar o espaço disponível, e por um sistema inteligente de gerenciamento térmico. Em 2024, o Yuan Plus teve em torno de 3 mil unidades vendidas no Brasil, e custa atualmente R$ 235.900.

Os cinco híbridos mais vendidos no Brasil em 2024

BYD Song Plus

O crossover compacto chegou ao Brasil vindo da China em novembro de 2022, se tornando, na época, o híbrido plug-in mais barato do mercado brasileiro. O Song Plus tem dois motores elétricos (um em cada eixo) e um 1.5 turbo de 129 cavalos para um total de 324 cavalos de potência, com torque combinado de 40,8 kgfm. Em 2024, o modelo da BYD fechou na liderança entre os híbridos no Brasil, com cerca de 30 mil unidades vendidas. O Song Plus tem preço de R$ 299.800.

GWM Haval H6

Importado da China, o SUV Haval H6 desembarcou no Brasil em março de 2023, e será produzido no país a partir do primeiro semestre de 2025, em Iracemápolis (SP). Este ano, as variantes tiveram novas nomenclaturas – com exceção da topo de linha GT. A de entrada, que não é plug-in, passou a se chamar HEV2, com um 1.5 turbo e um elétrico, de 243 cavalos e 54 kgfm. Já os dois plug-in – o PHEV34 e o GT – usam o mesmo 1.5 turbo combinado a dois elétricos (um ligado a cada eixo), que produzem 393 cavalos e 77,7 kgfm. Somadas, as três configurações do H6 venderam quase 25.000 unidades em 2024. Elas têm preço de R$ 214 mil na HEV2, R$ 279 mil na PHEV34 e R$ 319 mil na GT.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Lançado em 2021, o Corolla Cross hybrid é fabricado em Sorocaba (SP) e é o primeiro SUV a ser produzido pela Toyota no Brasil. As versões híbridas flex XRX e XRV do Corolla Cross são equipadas com o motor 1.8 VVT-i 16V de ciclo Atkinson, com 101 cavalos e 14,5 kgfm. Esse motor funciona em conjunto com dois elétricos de 72 cavalos e 16,6 kgfm. O Corolla Cross Hybrid teve cerca de 14.300 exemplares emplacados em 2024, e custa a partir de R$ 202.690.

BYD King

O sedã King chegou ao Brasil em junho de 2024 importado da China, porém, o modelo é cotado para ser fabricado em Camaçari (BA). O King veio em duas versões, a GL, com preço de R$ 175.800, e a GS a R$ 187.800. O sedã híbrido plug-in chinês é movido por um motor de 1,5 litro aspirado a gasolina – de 110 cavalos e 13,4 kgfm – e outro elétrico. Combinados, geram 209 cavalos na GL e 235 cavalos na GS. O sedã está cumprindo bem a missão a que foi imposto – a de ser uma “pedra no sapato” dos sedãs mais vendidos do Brasil, como o Toyota Corolla. Com apenas metade do ano de 2024 de vendas, o King teve quase 6 mil emplacamentos no país.

Toyota Corolla Hybrid

Carro mais vendido da história da indústria automotiva mundial, o Corolla teve sua versão híbrida lançada em 2019. Na configuração híbrida flex, o Corolla é equipado com motor 1.8 VVT-i 16V de ciclo Atkinson, que entrega 101 cavalos e 14,5 kgfm de torque. Esse propulsor trabalha em conjunto com dois motores elétricos de 72 cavalos e 16,6 kgfm, com potência combinada de 122 cavalos. O Corolla sedã híbrido vendeu cerca de 4.700 unidades em 2024 e custa R$ 198.890.