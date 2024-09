Venda geral dos ingressos para o show do Linkin Park começa hoje

Após o anúncio realizado na última terça-feira (24), a produção do Linkin Park informa que a venda de ingressos para o único show da turnê no Brasil começará hoje, dia 30 de Setembro, a partir das 10h, exclusivamente no site da Ticketmaster.

O show está agendado para o dia 15 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque, e marcará a primeira apresentação da nova formação da banda em solo brasileiro, que conta com Emily Armstrong nos vocais e Colin Brittain na bateria.

Este evento coincide com o lançamento do novo álbum do grupo, intitulado From Zero, que traz 11 músicas inéditas. Além do Brasil, o Linkin Park tem shows confirmados em Nova York, Londres, Hamburgo, Bogotá e Seul.

Os ingressos terão preços a partir de R$ 240,00 (meia-entrada) e os estudantes que desejam garantir o direito à meia-entrada e economizar no ingresso devem apresentar o Documento Nacional do Estudante (DNE).

O DNE é o documento oficial das entidades estudantis nacionais que assegura o direito à meia-entrada para alunos do ensino infantil, fundamental, médio/técnico, graduação e pós-graduação, conforme a Lei 12.933/2013. Com o DNE em mãos, os estudantes garantem sua meia-entrada de forma fácil e sem complicações.