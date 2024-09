Com nova vocalista e baterista, Linkin Park anuncia show em São Paulo em novembro

Prestes a iniciar sua turnê mundial de regresso, a banda Linkin Park acaba de incluir o Brasil como um dos destinos de sua nova turnê.

O conjunto se apresentará no Allianz Parque, de São Paulo (SP), em 15 de novembro. A data é a mesma do lançamento mundial do primeiro álbum de retomada da banda, batizado de “From Zero”, com 11 faixas inéditas.

Será a primeira performance no país da nova formação do Linkin Park, que contempla Emily Armstrong, 38, como nova vocalista e Colin Brittain, 37, como baterista. Também estão previstos shows em cidades como Nova York, Londres, Hamburgo, Bogotá e Seul.

A pré-venda oficial dos ingressos acontece em 27 de setembro, pelo site da Ticket Master (a partir das 10h) ou na bilheteria oficial (a partir das 11h). Haverá um dia antes, em 26 de setembro, uma pré-venda exclusiva para clientes do banco Santander, com direito a parcelamento em até cinco vezes sem juros.