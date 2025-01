Venda de Denner já deixa dívida de R$ 78 milhões ao Corinthians

O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, anunciou a venda do lateral-esquerdo Denner, de apenas 16 anos, para o Chelsea por 8 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 92 milhões. A transação gera expectativas e questionamentos entre os torcedores, especialmente pelo valor considerado relativamente baixo para um atleta promissor.

Tentativas frustradas de renovação de contrato

A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Augusto Melo, em uma entrevista ao portal Meu Timão. O jogador pertence ao empresário Giuliano Bertolucci, que atualmente cobra do Corinthians uma quantia exorbitante de R$ 78 milhões. Denner se destacou na recente Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde foi um dos principais nomes da equipe, contribuindo com três gols durante a competição.

O presidente relatou que tentou renovar o contrato do atleta com Bertolucci em várias ocasiões, mas a proposta foi rejeitada. Diante dessa situação, o clube decidiu aceitar a oferta do Chelsea para evitar uma possível perda do jogador no mercado nacional, onde sua multa rescisória é de cerca de R$ 10 milhões.

“Todos os jogadores que estão sendo vendidos nos permitem quitar dívidas acumuladas. É essencial aprender a gerir nossos recursos de forma eficaz”, comentou Melo, reconhecendo que a venda não era o ideal, mas uma necessidade diante da situação financeira crítica do clube.

Situação financeira desafiadora do Corinthians

Denner possui contrato com o Corinthians até março de 2027. Caso a transferência para o Chelsea se concretize, ele só poderá se transferir para a Inglaterra em fevereiro de 2026, quando completará 18 anos, conforme as regras da FIFA.

A temporada passada viu Denner se destacar como titular na campanha que levou o Corinthians ao vice-campeonato na Copinha. Com um desempenho notável, ele foi convocado para integrar o time no Campeonato Paulista e compete pela posição com outros jogadores como Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios.

Além das movimentações no campo, o Corinthians enfrenta um cenário financeiro desafiador. O clube apresentou um plano à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para renegociar suas dívidas que somam R$ 379,3 milhões com ex-atletas e empresários. Este projeto ainda aguarda aprovação e inclui dívidas significativas com representantes como Giuliano Bertolucci e Carlos Leite.

No total, o Corinthians enfrenta um passivo estimado em R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 710 milhões referentes à dívida com a Caixa Econômica Federal pela construção da Arena em Itaquera. Recentemente, uma ação conjunta entre o clube e a principal torcida organizada, Gaviões da Fiel, resultou em um Protocolo de Intenções para arrecadar fundos destinados ao pagamento da dívida da arena. Em dois meses de campanha, foram coletados R$ 36 milhões, representando apenas 5% do montante necessário.