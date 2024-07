Veja quando começam as principais ligas da Europa

O mês de agosto terá a volta das principais ligas de futebol da Europa.

Com a Eurocopa esticando o calendário do último ano até o meio de julho, as competições terão início a partir da segunda quinzena de agosto.

Alguns clubes já realizam amistosos pré-temporada. Os atuais campeões nacionais Real Madrid e Manchester City, por exemplo, fazem turnê nos Estados Unidos. Confira as datas e os confrontos de destaque:

SUPERCOPA DA UEFA

14/08 – Real Madrid x Atalanta (jogo único) – Estádio Nacional de Varsóvia (POL)

LA LIGA

15/08 a 19/08 – 1ª rodada do Campeonato Espanhol

Destaques: Valencia x Barcelona (17/08) e Mallorca x Real Madrid (18/08)

PREMIER LEAGUE

16/08 a 19/08 – 1ª rodada do Campeonato Inglês

Destaques: Manchester United x Fulham (16/08), Arsenal x Wolves (17/08) e Chelsea x Manchester City (18/08)

SERIE A

17/08 a 19/08 – 1ª rodada do Campeonato Italiano

Destaques: Genoa x Inter (17/08), Milan x Torino (17/08) e Juventus x Como (19/08)

LIGUE 1

18/08 – 1ª rodada do Campeonato Francês

Destaques: Le Havre x PSG e Rennes x Lyon

BUNDESLIGA

23/08 a 25/08 – 1ª rodada do Campeonato Alemão

Destaques: Mönchengladbach x Bayer Leverkusen (23/08), Borussia x Eintracht (24/08) e Wolfsburg x Bayern (25/08)

LIGA DOS CAMPEÕES

A principal competição continental já estreou o novo formato com mudanças. A fase preliminar teve início em 9 de julho e vai até 28 de agosto.

A fase de liga, com todas as 36 equipes classificadas, será realizada em oito rodadas entre 17/09 e 29/01.

O mata-mata, com jogos de ida e volta, acontece a partir de março de 2025. A grande final em jogo único será no dia 31/05.

LIGA EUROPA

Assim como a Liga dos Campeões, a Liga Europa também já acontece com novo formato. A fase de classificação é entre 11/07 e 29/08.

A fase de liga com 36 times tem início em 25/09 e vai até 30/01.

O mata-mata da Liga Europa começa em março e duram até a primeira semana de maio. A final está marcada para o dia 21/05.