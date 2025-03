Veja quais seleções podem se classificar nesta terça (25) para a Copa

A Argentina não é a única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (25). Irã e Uzbequistão também podem conquistar suas vagas.

FALTA POUCO

Irã e Uzbequistão lideram o Grupo A das Eliminatórias Asiáticas. Os iranianos ocupam o primeiro lugar (19 pontos), e os uzbeques vêm logo atrás (13). Os dois primeiros colocados de cada chave vão direto à Copa.

As duas seleções se enfrentam nesta terça, às 13h (de Brasília), no Irã. Mesmo rivais no jogo desta terça-feira (25), os dois podem terminar a partida comemorando suas vagas para o Mundial do ano que vem.

Combinações de resultados precisam acontecer. O UOL mostra abaixo o que é preciso para cada um deles se classificar.

O Uzbequistão sonha com uma vaga inédita. O Irã, por outro lado, busca vaga na quarta Copa do Mundo seguida -a sétima ao longo de toda a história.

O QUE É PRECISO?

O Uzbequistão precisa de: empate + derrota dos Emirados Árabes para Coreia do Norte + derrota do Qatar para o Quirguistão vitória + empate ou derrota dos Emirados Árabes + empate ou derrota do Qatar

O Irã precisa de: vitória empate derrota + empate ou derrota dos Emirados Árabes + empate ou derrota do Qatar

E A ARGENTINA?

A Argentina enfrenta o Brasil e precisa apenas de um empate para se garantir na Copa nesta terça-feira. A atual campeã do mundo se classifica até com derrota para a seleção brasileira, se a Bolívia não vencer o Uruguai.

QUEM JÁ ESTÁ NA COPA DO MUNDO?

Cinco das 48 vagas para a Copa do Mundo de 2026 já estão preenchidas:

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Canadá (país-sede)

Japão (Ásia)

Nova Zelândia (Oceania)