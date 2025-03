Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça (25) nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

O aguardado confronto entre Brasil e Argentina ocorrerá nesta terça-feira, 25, às 21h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida faz parte da 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

Após uma vitória recente por 2 a 1 contra a Colômbia, o técnico Dorival Júnior anunciou que realizará seis alterações na formação inicial da equipe. Destas mudanças, duas são por opção técnica e quatro motivadas por desfalques. Júnior comentou sobre as alterações: “Temos quatro mudanças necessárias e já definidas. Estamos fazendo duas para a abertura da partida. O atacante Matheus Cunha entra na vaga de João Pedro e Wesley assume o lugar de Vanderson. Os demais jogadores foram substituídos devido a lesões e suspensões. Com essas modificações, estou confiante de que montaremos um time preparado para um grande jogo contra um adversário de respeito.”

Os desfalques incluem o goleiro Alisson e o meio-campista Gerson, ambos lesionados, além do zagueiro Gabriel Magalhães e do volante Bruno Guimarães, que estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Assim, os jogadores Bento, Murillo, André e Joelinton farão parte da escalação titular do Brasil, que deverá ser composta por: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Rodrygo; Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

No embate com a Argentina, atual líder da competição com 28 pontos, Dorival Júnior ressaltou a importância do respeito entre as seleções. Em coletiva de imprensa, ele destacou: “É um grande clássico do futebol mundial. Haverá luta em campo, mas o respeito será fundamental entre as duas equipes. Nossa meta é jogar nosso melhor futebol e buscar uma vitória diante da seleção campeã mundial e da Copa América.”

A Argentina também enfrentará desfalques significativos nesta partida. O principal deles é Lionel Messi, que não foi convocado devido a uma lesão. Outro atacante importante fora da lista é Lautaro Martínez. Contudo, Rodrigo De Paul deve retornar à equipe após ser poupado no último jogo contra o Uruguai. Thiago Almada se destaca como uma esperança para a seleção argentina após ter marcado o gol da vitória sobre o Uruguai.

A possível escalação da Argentina é: Dibu Martínez; Tagliafico, Otamendi, Romero e Molina; Enzo Fernández, Mac Allister e Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Julian Álvarez e Giovanni Simeone.

A Rádio Nacional estará presente na transmissão deste grande clássico com narração de André Marques e comentários de Rodrigo Campos. A reportagem será feita por Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari, enquanto José Roberto Cerqueira ficará responsável pelo plantão. Os ouvintes poderão acompanhar todas as emoções do jogo pelo Show de Bola Nacional.