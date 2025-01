Veja os jogos da Semana da Rivalidade da NBA

Entre os dias 21 e 25 de janeiro, a NBA se prepara para uma sequência emocionante de partidas, com um total de dez jogos que colocam em cena rivalidades históricas da liga. O embate inaugural será entre os New York Knicks e os Brooklyn Nets, marcando um clássico da cidade de Nova York. A seguir, confira a programação completa dos jogos e um resumo das rivalidades que prometem agitar esta semana.

Dia 21/01

New York Knicks x Brooklyn Nets

Intitulado “Battle of the Boroughs” ou “Batalha dos Distritos”, este clássico nova-iorquino é um dos mais aguardados da temporada. Os Knicks e os Nets se enfrentam pela terceira vez neste campeonato, com os Knicks acumulando uma impressionante sequência de oito vitórias consecutivas nos últimos confrontos diretos. Apesar do domínio recente dos Knicks, três das cinco últimas partidas foram decididas por uma margem inferior a cinco pontos, indicando o equilíbrio competitivo entre as equipes.

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Outro duelo interessante apresenta dois dos mais recentes vencedores do prêmio MVP da NBA: Joel Embiid e Nikola Jokic. Nos últimos quatro anos, ambos conquistaram o título de melhor jogador, sendo que Embiid detém vantagem no histórico recente, com seis vitórias sobre Jokic, que soma apenas duas vitórias no mesmo período.

Dia 22/01

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

Este jogo revisita a final da Conferência Oeste da última temporada, onde os Mavericks garantiram sua vaga na decisão contra o Boston Celtics. As equipes já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, com uma vitória para cada lado. Contudo, o Dallas Mavericks não contará com seu astro Luka Doncic, que ainda se recupera de uma lesão na perna.

Dia 23/01

Miami Heat x Milwaukee Bucks

A rivalidade entre Miami Heat e Milwaukee Bucks foi intensificada por três confrontos nas últimas edições dos playoffs da NBA. No último encontro em novembro, Milwaukee levou a melhor com uma vitória apertada por três pontos. No total, na última temporada, os Bucks venceram três vezes e os Heat conseguiram apenas uma vitória.

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

A clássica rivalidade entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers também estará em destaque nesta semana. As duas franquias se encontraram em 11 finais da NBA, com os Celtics vencendo nove delas e os Lakers somando três títulos. Enquanto Boston é o atual campeão da liga, os Lakers continuam a contar com grandes nomes como LeBron James e Anthony Davis.

Dia 24/01

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

O duelo entre Pelicans e Grizzlies traz à tona o confronto das duas primeiras escolhas do draft de 2019: Zion Williamson e Ja Morant. Este será o primeiro encontro entre ambos desde dezembro de 2023. O histórico de confrontos diretos está empatado em quatro vitórias para cada lado.

Dia 25/01

Boston Celtics x Dallas Mavericks

A semana de rivalidades culmina com a reedição da final da última temporada entre Boston Celtics e Dallas Mavericks. Este será o primeiro embate após a decisão que resultou na vitória dos Celtics por 5 a 1. Além disso, a partida representa mais uma oportunidade para Kyrie Irving enfrentar sua antiga equipe.

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Para encerrar a sequência intensa de jogos, a rivalidade entre LeBron James e Stephen Curry retorna à cena. Este será o 25º confronto entre os dois astros na temporada regular, com cada um deles acumulando 12 vitórias até agora, tornando este jogo crucial para decidir quem leva a melhor nesse embate icônico.