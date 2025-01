Rodrigo Lombardi protagonizará suspense sobre imigração em Nova York

O cineasta José Eduardo Belmonte e o ator Rodrigo Lombardi reunirão forças mais uma vez no projeto cinematográfico intitulado “Em Suas Mãos”. Esta produção independente, ambientada em Nova York, narra a trajetória de dois imigrantes brasileiros que, após a trágica perda de um familiar em um crime sem punição, decidem tomar medidas drásticas em busca de justiça.

Parceria consagrada em “Carcereiros” inspira novo projeto

Ambos já colaboraram anteriormente na aclamada série “Carcereiros“, que conquistou o Grand Jury Award no MIPDrama de Cannes em 2017. Essa série, inspirada na obra do médico Dráuzio Varella, representou um ponto alto na carreira dos artistas envolvidos.

Belmonte compartilhou sua visão sobre a origem do filme, mencionando a forte polarização social que marcou o Brasil em 2018: “Vivíamos uma explosão de ódio e divisão, algo que me intrigava bastante”, declarou ao portal americano Deadline.

Imigração e relações familiares no centro da trama

O desenvolvimento da narrativa se intensificou durante a pandemia, quando Belmonte se uniu ao roteirista Fábio Andrade, professor adjunto na Universidade Columbia, em Nova York. O diretor ressaltou a importância da experiência de Andrade como imigrante brasileiro na elaboração do roteiro: “Fábio trouxe muito da sua vivência e perspectiva única para a história”, afirmou.

A produção “Em Suas Mãos” será predominantemente filmada em inglês, com partes dos diálogos também em português e espanhol. De acordo com Belmonte, o filme aborda questões cruciais como imigração, interações entre os continentes americanos, relações familiares e a deterioração da confiança nas instituições sociais. Ele descreveu a obra como “uma reflexão sobre vingança em tempos de divisões sociais”.

A realização do filme é uma colaboração entre as produtoras Filmes do Impossível, dirigida por Belmonte, e República Pureza Filmes, sob a batuta de Marcelo Maia, com a H2O Films participando como coprodutora.

Belmonte destacou ainda a relação criativa estabelecida com Rodrigo Lombardi durante as gravações de “Carcereiros”, enfatizando que Lombardi foi o ator com quem mais teve proximidade no set: “Nós formamos uma conexão profunda e uma parceria criativa. Após o sucesso da série, tínhamos o desejo de trabalhar juntos novamente em um projeto mais intimista”, disse.

As filmagens de “Em Suas Mãos” estão programadas para iniciar ainda neste ano, prometendo trazer uma narrativa poderosa e impactante ao público.