Veja cuidados para evitar acidentes com fogos de artifício nas festas de fim de ano

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) emitiu um alerta sobre os perigos associados ao manuseio de fogos de artifício durante as festividades de final de ano. De acordo com especialistas, a utilização inadequada desses artefatos pode resultar em acidentes graves, incluindo queimaduras de terceiro grau, fraturas, amputações e até mesmo fatalidades.

O presidente da SBCM, Dr. Antonio Carlos da Costa, enfatizou que a força das explosões e o calor gerado podem causar danos severos à estrutura óssea das mãos, com destaque para lesões nos dedos e punhos. “As explosões podem provocar lacerações profundas e danos significativos aos tecidos, podendo culminar em amputações dependendo da gravidade do acidente”, alertou o médico.

Dr. Costa recomenda que medidas de segurança rigorosas sejam adotadas ao soltar fogos de artifício. Ele destaca a importância de não manipular os artefatos com as mãos nuas. “É essencial utilizar dispositivos apropriados, como suportes ou disparadores, para evitar contato direto com os fogos“, aconselhou.

Além disso, o especialista ressalta a necessidade de manter uma distância segura entre os fogos e as pessoas, especialmente crianças e animais. “Após acender um artefato, é crucial não se aproximar dele, uma vez que pode haver uma explosão inesperada”, completou.

Outra recomendação importante é adquirir fogos de artifício apenas em estabelecimentos licenciados e garantir que os produtos possuam o selo de segurança apropriado, que assegura o cumprimento das normas legais vigentes.

Os dados revelam um aumento nos atendimentos hospitalares relacionados a ferimentos causados por fogos de artifício. No período entre janeiro e setembro de 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 288 internações e atendimentos por esses incidentes, um aumento em comparação aos 271 casos registrados no mesmo período do ano anterior.

Em relação aos atendimentos ambulatoriais por queimaduras, foram contabilizados 112 casos em 2024, superando os 102 registrados em 2023 no mesmo intervalo. Entre 2019 e 2022, o SUS contabilizou um total de 1.548 internações relacionadas a ferimentos provocados por fogos de artifício, resultando em uma média diária de aproximadamente um caso.