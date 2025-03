Veja cuidados essenciais para evitar alergias e infecções respiratórias

O Sudeste brasileiro se prepara para a chegada de uma frente fria que, a partir de segunda-feira (10), promete trazer uma significativa queda nas temperaturas. Este fenômeno climático é acompanhado por uma redução da umidade relativa do ar e uma maior permanência das pessoas em ambientes fechados, fatores que podem aumentar a incidência de quadros alérgicos e infecciosos nesta época do ano.

Especialistas ressaltam que a alteração climática provoca uma hiper-reatividade no organismo, desencadeada pela exposição a alérgenos comuns, como poeira e ácaros. O pneumologista André Nathan, do Hospital Sírio-Libanês, explica que “a alergia se caracteriza por uma resposta exagerada do corpo a elementos presentes no ambiente que, embora não sejam nocivos, podem causar desconforto”.

As doenças virais, como gripe, resfriado e COVID-19, diferem das alergias por serem infecções causadas por agentes patogênicos. Segundo o pneumologista Elie Fiss, do Hospital Oswaldo Cruz, “enquanto as infecções atacam diretamente as vias respiratórias, as alergias não têm essa origem infecciosa”. Fiss também destaca que a exposição ao ar frio pode irritar as vias aéreas, reduzindo a ação dos cílios responsáveis pela defesa respiratória e aumentando a produção de muco, o que favorece o surgimento de infecções e reações alérgicas.

Os sintomas de infecções virais e alergias podem ser similares, com manifestações como mal-estar, espirros e obstrução nasal. Entretanto, características como febre e dor no corpo são mais comuns em casos gripais. Nathan explica que o resfriado atinge apenas as vias aéreas superiores (nariz e garganta), enquanto a gripe pode afetar também as vias inferiores (traqueia e pulmões).

Além disso, há um crescente reconhecimento dos efeitos prolongados da COVID-19 sobre o corpo. Pesquisas indicam que o processo inflamatório associado à doença pode afetar não apenas os pulmões mas também mitocôndrias, implicando um impacto duradouro em diversos órgãos. Para um diagnóstico adequado em casos suspeitos, Fiss enfatiza a importância da realização de testes específicos.

É fundamental entender as diferenças entre condições respiratórias como rinite, sinusite e faringite. A rinite é caracterizada por inflamação nasal em crises alérgicas e é frequentemente agravada por poeira e ácaros. Já a sinusite envolve os seios da face e pode ser tanto infecciosa quanto alérgica. Por sua vez, a faringite afeta a região da faringe e pode ser causada por vírus ou bactérias.

A asma é outra condição respiratória que tende a se agravar com a queda nas temperaturas. Em épocas frias, o aumento do tempo passado em ambientes fechados pode elevar a exposição a alérgenos acumulados, como poeira e ácaros, conforme indicado pela Rede D’Or São Luiz.

Para prevenir esses problemas de saúde durante o período de frio intenso, especialistas recomendam medidas práticas: evitar contato com pessoas infectadas e manter a vacinação em dia contra gripe e COVID-19; evitar fumar ou estar em ambientes poluídos; garantir ventilação adequada nos espaços fechados; aquecer ambientes com cuidado para preservar a umidade; usar vestimentas apropriadas ao clima frio; além de manter hábitos saudáveis com boa alimentação e prática regular de exercícios físicos.