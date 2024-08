Veja como funciona a nova ferramenta de alerta da Defesa Civil de SP

A Defesa Civil do Estado realiza ação de panfletagem nas ruas de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, para orientar a população sobre exercício simulado para acionamento de teste do Defesa Civil Alerta, que terá o sistema CellbroadCast. O lançamento do novo sistema de alerta ocorrerá neste sábado (10), às 15h30, na Vila Sahy. Todo aparelho celular que estiver em São Sebastião e cidades vizinhas receberá uma mensagem de demonstração: basta estar conectado a uma antena de telefonia, recebendo sinal 4G ou 5G. No celular, tocará um sinal sonoro e a tela ficará travada com a mensagem.

Além do alerta sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros. Durante o exercício simulado, também será acionada a sirene de alerta remoto instalada no bairro do Sahy pela Defesa Civil do Estado. Após a demonstração, a previsão é de que em 30 dias a ferramenta esteja habilitada para todas as áreas de risco do país.

O Defesa Civil Alerta usará o sistema de Cellbroadcast, denominado internacionalmente como alerta de emergência sem fio, uma solução que permite o envio de mensagens de texto para os celulares das pessoas que estejam em localidades com risco de desastres naturais como alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais. A mensagem aparecerá sobreposta ao conteúdo que esteja sendo acessado no celular. A depender da gravidade do alerta, também será emitido um sinal sonoro similar a uma sirene.

O Defesa Civil Alerta vai complementar o envio de alertas que já são enviados por SMS, TV por Assinatura, Whatsapp, Telegram e Google PublicAlerts. Diferentemente do alerta encaminhado via SMS, o Defesa Civil Alerta apresenta a mensagem de texto sobreposta ao conteúdo em uso no celular. A janela só fecha com o comando do usuário do aparelho. Além disso, em casos de riscos extremos, o alerta será emitido com um sinal sonoro no celular, ainda que o aparelho esteja no modo silencioso. Outra grande diferença é que não é necessário o cadastro prévio ou a indicação de um CEP de interesse. Serão enviados os alertas de emergência para todos os celulares que estejam em localidades com risco de desastres mapeadas pela Defesa Civil.

Serão emitidos dois tipos de alertas conforme sua severidade ou finalidade: o extremo, onde a mensagem acionará um sinal sonoro no celular, semelhante a uma sirene, ainda que o aparelho esteja no modo silencioso, o que vai permitir maior eficiência do alerta nas situações de risco. No caso do alerta severo, o sinal sonoro será um “beep” similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso. Para pessoas com deficiência auditiva, existe uma funcionalidade no celular que permite a leitura do alerta.

Como, a partir de agora todas as pessoas receberão a mensagem de alerta, a nova ferramenta possibilitará que toda a população que esteja em alguma área de risco se antecipe caso haja a iminência de um desastre.

Em caso de dúvidas sobre os sistemas de alerta de desastres, o cidadão pode ligar para a Defesa Civil pelo número 199, acessar as redes sociais do @defesacivilSP ou entrar em contato com a Anatel.