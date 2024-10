Veja as linhas da EMTU que serão gratuitas no segundo turno no domingo (27)

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), garantirá gratuidade nos transportes sobre trilhos e ônibus intermunicipais para todos os eleitores no segundo turno das eleições municipais, conforme a orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que consta na Resolução 23.736, de 2024.

No domingo, 27 de outubro, a medida será válida das 6h às 20h nos municípios que houver segundo turno das eleições municipais. Não será necessário apresentar título de eleitor nem comprovante de votação para utilizá-lo.

Nas linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU cujo percurso passe por municípios onde haverá votação, a gratuidade estará garantida. No caso de uma linha entre municípios em que não haverá eleição, não terá gratuidade.

Veja no link abaixo as linhas que terão direito à gratuidade nas regiões metropolitanas gerenciadas pela EMTU.