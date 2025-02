Veja 2.180 vagas de emprego disponíveis em Mogi das Cruzes e Suzano nesta segunda (17)

As cidades da região do Alto Tietê disponibilizam, nesta segunda-feira (17), um total de 2.180 oportunidades de emprego. As vagas estão concentradas em Mogi das Cruzes e Suzano, com diversas áreas sendo contempladas.

Em Mogi das Cruzes, são oferecidas 1.547 vagas através da plataforma Mogi Conecta. Os interessados podem acessar a plataforma para obter mais informações sobre as oportunidades disponíveis. Para assistência adicional, os cidadãos podem entrar em contato pelos números de telefone 4699-1900, 4699-2784 ou 4798-6315.

A lista de vagas em Mogi das Cruzes inclui:

Cozinheiro geral: 5

Piscineiro: 2

Vendedor interno: 10

Operador de teleatendimento: 130

Auxiliar de produção: 268

Atendente balconista: 17

Auxiliar de limpeza: 18

Recepcionista de hotel: 1

Caminhoneiro: 4

Frentista: 3

Entre outros cargos em diversas áreas.

No município de Suzano, o programa Mais Emprego oferece 633 oportunidades. Os interessados devem se cadastrar no site do programa e seguir as instruções fornecidas. Para esclarecimentos, o telefone disponível é o 4745-2264. A unidade central do programa está localizada na Avenida Paulo Portela, 210, enquanto o Centrus Norte se encontra na Avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.

A lista de vagas disponíveis em Suzano inclui:

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing): 81

Auxiliar de armazenamento: 12

Abastecedor de linha de produção: 9

Corretor de imóveis: 14

Vendedor interno: 15

Auxiliar de serviços gerais: 17

Entre outros cargos variados.

A diversidade nas oportunidades reflete a busca contínua por mão-de-obra qualificada na região. As autoridades locais incentivam a população a se inscrever nas plataformas mencionadas para aumentar suas chances no mercado de trabalho.