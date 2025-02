Alto Tietê registra queda significativa nos casos de dengue

Santa Isabel destacou-se como o município com o maior número de confirmações de dengue no Alto Tietê em janeiro, totalizando 26 casos. Apesar de uma redução expressiva na incidência da doença na região, especialistas enfatizam a necessidade de atenção redobrada em relação à possível contaminação pelo vírus.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Alto Tietê experimentou uma queda de 91% nos casos de dengue quando comparado ao mesmo período do ano anterior. As notificações passaram de 1.045 em janeiro do ano passado para apenas 87 este ano. Ademais, a região não registrou nenhum óbito relacionado à dengue durante os primeiros 31 dias de 2023.

No entanto, apesar da redução acentuada nos números, a comunidade médica permanece cautelosa. A previsão de chuvas intensas em fevereiro pode criar um ambiente propício para o aumento dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor responsável pela transmissão da dengue, o que poderia resultar em novas infecções.

Em termos de comparação entre municípios, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba seguiram Santa Isabel com 15 e 10 casos confirmados, respectivamente. Em contrapartida, Poá e Salesópolis não reportaram ocorrências da doença neste período. Vale ressaltar que Biritiba Mirim foi a única cidade que apresentou um aumento no número de casos em relação ao ano anterior.

Os principais sintomas da dengue incluem: dores abdominais intensas, vômitos persistentes, sudorese excessiva, fraqueza extrema, sonolência, irritabilidade, dificuldades respiratórias, dor de cabeça intensa, hemorragias (como sangue no vômito ou nas fezes), dificuldade para urinar e febre alta.

Para prevenir a proliferação do mosquito transmissor, algumas medidas eficazes incluem: esvaziar garrafas PET e outros recipientes que possam acumular água; armazenar pneus em locais cobertos ou descartá-los corretamente; manter caixas d’água bem fechadas e limpas; amarrar sacos de lixo adequadamente; e evitar o acúmulo de resíduos.