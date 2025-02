Vereador sugere que alunos estudem em escolas próximas de suas residências

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou uma indicação para que a Secretaria Municipal de Educação de São Caetano do Sul (Seeduc) realize um estudo detalhado sobre a distribuição de alunos por bairro. O objetivo é viabilizar a alocação dos estudantes em escolas mais próximas de suas residências, otimizando a logística escolar e garantindo um ambiente mais adequado para o aprendizado.

Para Gilberto Costa, a medida é essencial para melhorar as condições de ensino e promover uma distribuição mais justa dos alunos. “Esse levantamento é fundamental para garantir que as escolas atendam às demandas de cada região, considerando as especificidades dos bairros, a infraestrutura disponível e o número de vagas nas unidades escolares. A proximidade entre a escola e a residência do aluno facilita o acesso e contribui para um ambiente mais propício ao desenvolvimento educacional,” explicou o vereador na justificativa da indicação.

O parlamentar também destacou os benefícios da proposta para a integração entre os estudantes e a comunidade local. “Ao garantir que os alunos estudem em escolas do próprio bairro, fortalecemos os vínculos comunitários, criando um ambiente mais familiar e acolhedor. Além disso, essa medida pode reduzir disparidades no acesso à educação, equilibrando melhor a distribuição dos estudantes e evitando a concentração em escolas distantes, muitas vezes situadas em áreas com maiores desafios socioeconômicos,” acrescentou.

Gilberto Costa ressaltou ainda que a iniciativa trará mais conforto e segurança para as famílias. “Com menos deslocamento, os pais ganham em praticidade, podendo organizar melhor seu tempo e sua rotina. A proximidade da escola proporciona uma maior sensação de segurança, pois as crianças permanecem em um ambiente conhecido e próximo de casa,” concluiu o vereador.