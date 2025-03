Vaticano: cardeal diz que papa Francisco tem que “reaprender a falar”

Na última sexta-feira, 21 de março, o cardeal Víctor Manuel Fernández fez declarações sobre a saúde do papa Francisco durante um evento que marcou o lançamento do livro “A poesia é sempre necessária”, escrito pelo pontífice. Segundo o cardeal, o papa está em processo de recuperação no hospital e enfrenta o desafio de “reaprender a falar”.

O cardeal esclareceu que o papa, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli em Roma, está se recuperando, mas ainda precisa se adaptar à nova condição causada pela terapia de alto fluxo de oxigênio a qual foi submetido como parte do tratamento. “O papa está muito bem, mas o oxigênio de alto fluxo seca tudo. Ele precisa reaprender a falar, mas sua condição física geral é a mesma de antes”, afirmou.

A atualização mais recente sobre o estado de saúde do papa, divulgada na mesma data, indica que ele continua estável, apresentando pequenas melhorias em seus sistemas motor e respiratório. O comunicado do Vaticano detalha que os dias do pontífice têm sido marcados por terapia medicamentosa, fisioterapia respiratória e motora ativa, além de momentos de oração e um pouco de trabalho. É importante ressaltar que Francisco não recebeu visitas durante esse período.

De acordo com as informações oficiais, à noite o papa deixou de usar ventilação mecânica com máscara, passando a utilizar oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais. Durante o dia, seu uso desse recurso tem diminuído progressivamente.

Por fim, o cardeal Fernández também se encarregou de desmentir rumores que circulavam sobre uma possível antecipação da aposentadoria do papa Francisco, reafirmando a continuidade do pontífice em suas funções.

As informações foram reportadas pela agência Reuters.