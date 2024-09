Vasco prepara ação no STJD contra mudança de datas da Copa do Brasil

O Vasco prepara uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a mudança de datas das semifinais da Copa do Brasil imposta pela CBF. A informação inicial foi dada pelo “ge” e confirmada pelo UOL.

A diretoria vascaína foi consultada sobre o assunto e respondeu de forma negativa. Porém, mesmo com a recusa do Vasco, a CBF alterou o jogo de volta, em São Januário (RJ), da data-base do dia 17 de outubro para o dia 20 de outubro. A ida, na Arena MRV (MG), será nesta quarta-feira (2).

Tanto o Atlético-MG quanto o Flamengo eram favoráveis à mudança por conta da Data Fifa. O adversário do Rubro-Negro será o Corinthians, que também foi contrário. O duelo entre eles acontecerá nos dias 2 e 19 de outubro.

O clube também interpreta que a alteração das datas fere regras, o que motivou a elaboração da ação no STJD.

NO QUE O VASCO SE BASEIA?

O Vasco se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF para ir ao STJD:

“Compete à DCO… elaborar e fazer cumprir o Calendário Anual das Competições e suas respectivas tabelas”;

“A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições”;

As partes que podem pedir mudança na data de uma partida são: clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão. O Vasco alega que o pedido partiu dos visitantes (Atlético-MG).

O QUE DISSE PEDRINHO?

Presidente do Vasco, Pedrinho divulgou um vídeo reclamando da decisão da CBF. O dirigente alega que o clube foi “atropelado”:

“A CBF entrou em contato com o Vasco por meio de um ofício consultando a mudança da data do jogo. Imediatamente, nós negamos dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia, e a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso.

O Vasco jogou em uma situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Athletico [nas quartas]. Isso já coloca em dúvida essa tomada de decisão da CBF.

O adversário está sendo beneficiado. Só falta o adversário escolher o árbitro do jogo. A CBF perde completamente a credibilidade tomando essa decisão

O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. Não está sendo justo. nesta segunda-feira (30), o Atlético-MG e o Flamengo estão sendo beneficiados por esta decisão da CBF. O Vasco está indignado. Falei com o senhor Júlio Avellar [diretor de competições] por telefone e disse que não concordava com a questão da troca de datas”.