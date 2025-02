Vasco não terá Paulinho contra o Flamengo após suspensão no Carioca

No último domingo (23), o Vasco da Gama garantiu sua passagem para as semifinais do Campeonato Carioca ao vencer o Botafogo. O próximo desafio da equipe será contra seu arquirrival, o Flamengo, em um confronto que promete ser emocionante.

Paulinho desfalca o Vasco no primeiro jogo da semifinal

Entretanto, o Cruz-Maltino já enfrenta um obstáculo: o volante Paulinho está suspenso devido à acumulação de cartões amarelos. Ele recebeu o terceiro cartão na partida contra o Botafogo, onde entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo e foi advertido cinco minutos depois. Assim, Paulinho não poderá participar do primeiro jogo do Clássico dos Milhões, marcado para sábado (1º de março) no Estádio do Maracanã.

Além de Paulinho, a equipe poderia ter outros desfalques por cartões, mas os jogadores Léo Jardim, Jair e Mateus Carvalho conseguiram evitar a suspensão. Léo Jardim, que é titular, teve uma participação discreta na partida, enquanto Jair entrou apenas nos minutos finais da partida, aos 45+3′ do segundo tempo. Já Mateus Carvalho não foi utilizado no jogo.

Regulamento zera cartões para a semifinal

Vale destacar que a contagem de cartões será zerada para as semifinais do Campeonato Carioca, proporcionando uma nova oportunidade para os atletas em campo. Portanto, Vasco e Flamengo se enfrentarão nos dias 1º e 8 de março em busca de uma vaga na final da competição.

O Flamengo chega ao confronto com uma vantagem significativa após conquistar a Taça Guanabara, permitindo-lhe avançar com dois resultados iguais. Na outra semifinal, o Volta Redonda enfrentará o Fluminense, que também possui a mesma vantagem por ter se destacado no torneio.