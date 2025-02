Vasco anuncia a chegada do atacante argentino Benjamin Garré

O Vasco da Gama confirmou, neste sábado (22), a contratação do atacante argentino Benjamin Garré, que assinou um contrato de três anos, com validade até dezembro de 2027. Garré irá utilizar a camisa número 15 na equipe carioca.

Antes de sua transferência, o jogador atuava pelo Krylya Sovetov, da Rússia. O valor da negociação foi estipulado em 2,5 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 14,9 milhões na cotação atual. Além disso, o acordo inclui um adicional de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,9 milhões) que será pago ao clube russo caso o atleta cumpra certas metas durante sua permanência no Vasco. Essas metas incluem participar de 40% das partidas em 2025, contribuir com gols e ajudar o time a se classificar para a Copa Libertadores.

¡Bienvenido a Vasco da Gama, Garre! 1️⃣5️⃣🇦🇷💢



— Vasco da Gama (@VascodaGama) February 22, 2025

Inicialmente, a intenção do Vasco era realizar um empréstimo para garantir a contratação do atacante. Contudo, o Krylya Sovetov insistiu na venda definitiva do jogador. O diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Sant’Ana, esteve na Turquia nos últimos dias para negociar diretamente com os representantes do clube russo durante o período de intertemporada da equipe russa, devido ao rigoroso inverno que paralisa o campeonato local.

Com a chegada de Garré, ele se torna o sexto reforço do clube nesta temporada. Anteriormente, o Vasco já havia anunciado as contratações dos zagueiros Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos, além do meia Tchê Tchê e do goleiro Daniel Fuzato. Neste mesmo dia, o atacante português Nuno Moreira também chegou ao Rio de Janeiro e deverá ser oficializado após passar por exames médicos e assinar seu contrato.