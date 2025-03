Vasco espera renovação de contrato com goleiro Léo Jardim

O Vasco da Gama está otimista quanto à possibilidade de renovar o contrato de um de seus principais atletas, o goleiro Léo Jardim. Recentemente, a diretoria do clube carioca revisou e aprimorou a oferta anterior, apresentando uma nova proposta ao jogador, que atualmente possui vínculo até o término desta temporada.

Primeira Proposta do Vasco

Conforme informações divulgadas pelo portal ge, a primeira oferta feita pelo Cruz-Maltino no final de 2024 consistia em um contrato de quatro anos, com validade até 2028 e uma cláusula que permitiria a renovação automática até 2029. Além disso, essa proposta incluía um aumento significativo no salário do goleiro e uma revisão na multa rescisória.

Entretanto, as tratativas entre as partes se prolongaram sem um desfecho satisfatório. Em resposta à situação, o clube enviou uma segunda proposta no final de janeiro, mantendo o período de quatro anos, mas melhorando os valores referentes ao salário e aos bônus oferecidos.

Expectativa do Vasco para a Renovação

Em recente entrevista à TNT Sports, o presidente Pedrinho comentou sobre o andamento das negociações: “A proposta já está com o empresário dele, só precisa responder“. Com essa declaração, ele reforçou a expectativa do Vasco em contar com Léo Jardim por mais tempo.

A continuidade do jogador é vista como fundamental pela diretoria vascaína, que reconhece a identificação de Léo com o clube e sua importância como líder dentro do elenco. Desde sua chegada em 2023, o goleiro não apenas garantiu a posição de titular como também conquistou a admiração da torcida. Antes de se juntar ao Vasco, Léo Jardim teve passagens por clubes como Grêmio, Rio Ave e Boavista (Portugal) e Lille (França).