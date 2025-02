Vasco anuncia a contratação do atacante angolano Loide Augusto

O Vasco da Gama anunciou oficialmente a contratação de Loide Augusto, que estava atuando pelo Alanyaspor, da Turquia. Atacante de 25 anos, assinou um contrato com validade até dezembro de 2027.

O investimento feito pelo clube carioca foi de 1,5 milhão de euros, equivalente a aproximadamente R$ 9 milhões, além de um bônus adicional de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) caso o atleta alcance metas estipuladas, de acordo com o ge.

✍️ O Vasco da Gama acertou a contratação do atacante Loide Augusto, até dezembro de 2027.



Loide Augusto iniciou sua carreira em Angola, país de origem, e rapidamente se destacou. Chamou atenção do Sporting (POR), que o levou ainda nas categorias de base. Terminou o processo de… pic.twitter.com/R3hH5ZdFVX — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 27, 2025

A regularização de Loide Augusto foi concluída nesta quinta-feira, quando ele foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, permitindo que ele participe do restante da competição. O clube agiu rapidamente para garantir que o jogador pudesse estar disponível para os jogos decisivos.

De acordo com as normas do torneio, qualquer novo reforço deve ser registrado até o penúltimo dia antes do início das semifinais para poder atuar. Diante disso, a celeridade do Vasco na formalização do contrato foi crucial para incluir o atacante na disputa contra o rival.

O primeiro confronto entre Vasco e Flamengo ocorrerá neste sábado, às 17h45 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos. A partida de volta está marcada para o dia 8 de abril, também às 17h45, no Maracanã.