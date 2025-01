Vasco avança nas negociações para renovar contrato com Rayan

O jovem atacante Rayan, destaque no Sul-Americano Sub-20, está em negociações para estender seu vínculo com o Vasco da Gama até 2026, apesar da atenção de clubes europeus. O clube carioca prioriza a permanência de Rayan, uma das suas maiores promessas, que já atraiu olhares de gigantes do futebol europeu.

Renovações em andamento

Além de Rayan, outros atletas do elenco, como Paulinho, Jair e Vegetti, estão com contratos em processo de renegociação.

Após um ótimo desempenho na seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20, o atacante Rayan tem se destacado tanto nas atuações internacionais quanto no desempenho pelo Vasco da Gama. Com seu contrato atual válido até o final de 2025, a diretoria do clube está acelerando as negociações para garantir a renovação do vínculo do jovem talento. A permanência de Rayan é vista como crucial para o futuro do clube, especialmente após o interesse crescente de clubes europeus, como a Fiorentina (Itália), equipes de Portugal, e o Lyon (França).

Além de seus bons desempenhos em campo, Rayan tem sido destaque por sua postura diante de dificuldades fora dele, como o episódio de racismo vivido durante o torneio. O goleiro boliviano Fabian Pereira, durante uma partida contra a seleção brasileira, fez comentários e gestos ofensivos que foram relatados pelo atacante. Esse episódio traz à tona questões de respeito e o fortalecimento da luta contra o preconceito no futebol.

Dentro do Vasco, a prioridade é a renovação de contratos de atletas cujos vínculos estão próximos do fim. Junto a Rayan, jogadores como Paulinho, Jair, Puma, Vegetti, Léo Jardim e Payet estão em processo de renegociação. O técnico Fábio Carille tem se mostrado otimista em relação ao desenvolvimento de Rayan, destacando suas qualidades em campo após o jogo contra a Portuguesa-RJ.

Na próxima quarta-feira (29), o Vasco da Gama enfrentará o Maricá pela sexta rodada do campeonato, em São Januário, onde buscará mais uma vitória para avançar na tabela.