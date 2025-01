Vantage Roadster: conheça o novo lançamento da Aston Martin

A Aston Martin tem o orgulho de apresentar o novo Vantage Roadster, um companheiro conversível do campeão mundial Vantage Coupe. Lançado em 2024, o novo Vantage deu continuidade à mudança da marca no segmento, definindo credenciais dinâmicas e de luxo, excedendo em muito as capacidades e a dirigibilidade de qualquer Vantage anterior. Agora, o Vantage Roadster chega para aprimorar ainda mais a experiência real de direção.

Equipado com o motor Aston Martin V8 biturbo de 4 litros, que entrega 665 cavalos de potência e 800 Nm de torque, o Vantage Roadster traz todo o desempenho líder da classe, sensações dinâmicas e excitação visual do cupê, com uma dimensão adicional de liberdade de cima para baixo. O Vantage Roadster traz um novo nível de emoção à já inesquecível experiência de condução, ampliando ainda mais o apelo fenomenal deste carro esportivo britânico por excelência e de última geração.

O novo Vantage Roadster foi concebido para oferecer todo o estilo, sensação de liberdade e aventura pelos quais os descapotáveis são conhecidos, mas sem as limitações tradicionalmente inerentes ao seu design. Tão bonito quanto seu companheiro de capota rígida, com aumento mínimo de peso e o teto totalmente automático de operação mais rápida do mercado, o Vantage Roadster é um conversível sem concessões e um digno novo membro da família Vantage.

Ele dá continuidade a uma tradição de modelos Aston Martin Vantage conversíveis que remontam a 75 anos, desde o lançamento do pacote de atualização do motor para o DB2 em 1950, que apresentava carburadores maiores e uma taxa de compressão mais alta para aumentar a potência do motor de 2,6 litros de 105 cv para inebriantes 125 cv.

Este ano, a Aston Martin está comemorando o 20º aniversário da introdução do V8 Vantage, em 2005. O primeiro Aston Martin “moderno” construído em Gaydon a usar o nome e o primeiro Vantage a ser um modelo distinto por si só, em vez de um derivado, com a sua própria versão Roadster chegando apenas um ano depois.

O CEO da Aston Martin, Adrian Hallmark, afirmou: “A capacidade técnica e dinâmica do novo Vantage proporcionou um desempenho excepcional; muito além de qualquer outro Vantage anterior, agora trata-se de um verdadeiro carro esportivo líder em sua categoria. O Vantage Roadster não é diferente, pois é uma experiência totalmente reinventada, com todos os benefícios do Coupe e sem comprometer o refinamento ou o desempenho através do trabalho meticuloso das nossas equipes de engenharia e dinâmica. O Vantage Roadster oferece uma experiência de condução com teto recolhido como nenhuma outra.”