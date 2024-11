Aston Martin Vanquish é o “Super GT do Ano” da revista Top Gear

O Vanquish deu à Aston Martin o troféu “Super GT do Ano” da revista Top Gear. O modelo foi escolhido após uma semana de testes realizados no autódromo de Navarra e em estradas da Espanha. O presidente da Aston Martin, Adrian Hallmark, recebeu pessoalmente o prêmio – um momento de extremo orgulho para todos os envolvidos na criação deste carro emblemático.

O parecer da Top Gear enfatiza as qualidades do carro e as especificações técnicas que empolgaram os jurados da revista: “É fenomenal. Verdadeiramente. Um carro construído em torno das virtudes de um motor V12, mas determinado a fazer muito mais do que prestar homenagem à tradição. Mais alegre. Mais otimista. É também um marco para a Aston Martin”.

Sobre a UK Motors

A UK Motors representa as marcas McLaren e Aston Martin no Brasil. Formada pela união dos controladores do Grupo Eurobike (rede de concessionárias de marcas Premium) e da Stuttgart (maior rede de concessionários Porsche do Brasil), a UK Motors responde pelas operações de duas das mais conceituadas fabricantes britânicas de carros esportivos e de luxo do mundo.

Sobre a Aston Martin Lagonda:

Fundada em 1913 por Lionel Martin e Robert Bamford, a Aston Martin é reconhecida como uma marca global icônica, sinônimo de estilo, luxo, desempenho e exclusividade. A Aston Martin combina a mais recente tecnologia, artesanato consagrado e estilo bonito para produzir uma gama de modelos de luxo aclamados pela crítica, incluindo o Vantage, DB12, DBS, DBX e seu primeiro hipercarro, o Aston Martin Valkyrie. Alinhado com sua estratégia de sustentabilidade “Corrida. Verde.”, a Aston Martin também está desenvolvendo alternativas ao motor de combustão interna, com a ambição de criar os carros elétricos de desempenho mais emocionantes e altamente desejáveis do mundo, o primeiro dos quais com lançamento previsto para 2025.

Com sede em Gaydon, Inglaterra, a Aston Martin Lagonda projeta, cria e exporta carros que são vendidos em 56 países ao redor do mundo. Seus carros esportivos são fabricados em Gaydon, com sua luxuosa linha DBX SUV orgulhosamente fabricada em St Athan, País de Gales. A empresa está no caminho certo para entregar instalações de fabricação com emissões líquidas zero até 2030.

A Lagonda foi fundada em 1899 e uniu-se à Aston Martin em 1947, quando ambas foram compradas pelo falecido Sir David Brown, e a empresa está agora listada na Bolsa de Valores de Londres como Aston Martin Lagonda Global Holdings plc.

Em 2020, Lawrence Stroll tornou-se o presidente executivo da empresa, juntamente com novos investimentos significativos.

Isto coincidiu com o regresso da Aston Martin ao auge do automobilismo com a Aston Martin Aramco Formula One® Team e deu início a uma nova era para a icônica marca britânica.