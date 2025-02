Vanessa Moreno se apresenta no Sesc Belenzinho

A cantora Vanessa Moreno, apresenta-se no Teatro do Sesc Belenzinho, no dia 7 de março, sexta-feira, às 21h. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18,00 (Credencial Sesc).

A cantora e compositora Vanessa Moreno apresenta o show do disco SOLAR, com repertório de canções autorais, inéditas e algumas releituras.

Ao lado de Michael Pipoquinha (baixo), que assina uma das composições, Felipe Viegas (teclas) e Renato Galvão (bateria), a artista traz a esse trabalho atmosferas diferentes, com arranjos que foram concebidos de forma coletiva entre ela e os músicos. O disco e o show, remetem a um ambiente de movimento de caminhar junto com que se tem afinidade, de vida, de calor, e acima de tudo, Solar, como é a música autoral que abre e dá nome a esse álbum.

“Tive vontade de unir vários universos e, me conectando a esses músicos e suas individualidades, dois de Brasília e um do Ceará, colocamos as sonoridades que nos atravessam em um grande caldeirão e achamos um caminho que agradou a todos nós,” explica Vanessa.

Além de Solar (Vanessa Moreno), fazem parte do show as canções Pedra do Sol (Vanessa Moreno/ Dani Gurgel), Zimbadoguê (Vanessa Moreno/ Dani Gurgel), Girassóis (Vanessa Moreno) Ererrê (Chico César), Coisas do Brasil (Guilherme Arantes), Salabim (Edu Lobo/ P. C. Pinheiro), Baexá pra Van (Michael Pipoquinha) e O Silêncio das Estrelas (Lenine/ Dudu Falcão). É um pouco de tudo que me compõe enquanto artista: pitadas de pop, sonoridades dos anos 80, pinceladas de rock, de música brasileira e jazz”, conclui a cantora.

SOLAR foi indicado ao Latin Grammy 2023 na categoria “Melhor Engenharia de Gravação para um Álbum”.

O show terá participação de Tatiana Parra.

Serviço

Show: Vanessa Moreno com participação de Tatiana Parra

Dia 7 de março de 2025. Sexta, às 21h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m).