Vamos preparar Diadema para acolher e respeitar o autista, garante Filippi

O prefeito Filippi, candidato à reeleição, deu início e seguirá com o processo de transformação de Diadema em uma cidade que acolhe e respeita o autista.

Os primeiros passos estão sendo dados na educação. Pioneira no acolhimento de pessoas com deficiência na rede, a gestão de Filippi inaugurou o primeiro CAIS (Centro de Atenção à Inclusão Social) ainda no começo dos anos 1990.

Neste governo, houve ampliação da oferta de vagas e do número de CAIS – foram inaugurados os CAIS Thereza Lino, no Canhema, e o CAIS da Emeb Florestan Fernandes, da Vila Paulina. Com essas duas unidades, houve aumento de 200 vagas de atendimento.

Ainda na educação, o governo Filippi contratou 200 novos agentes de apoio escolar, justamente para aumentar o atendimento de estudantes com deficiência na rede municipal.

“O cuidado com os autistas precisa ser constante. Estamos preparando a cidade para acolher, respeitar e inserir essas pessoas na sociedade. Queremos que todos os equipamentos públicos estejam preparados para recebê-los e acolhê-los da melhor forma. Iniciamos esse processo, ampliando o atendimento, o carinho e o olhar com essas pessoas e com seus pais. E seguiremos avançando ainda mais”, afirma o prefeito Filippi.

O Programa de Governo Participativo que o prefeito Filippi tem dialogado nas ruas com a população traz a construção de um Centro de Referência da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e aprimoramento das políticas públicas para essa população, contando com suporte e orientação do MAD, grupo de Mães de Autistas de Diadema.

“A gente viu um candidato a prefeito aqui da nossa cidade acusando uma criança autista de atentar contra a vida dele, só porque a criança estava com uma arminha de brinquedo de bolinha de gel. Mostra que esse candidato está completamente despreparado para lidar com um assunto tão sério e que requer um olhar tão atento do gestor público. Por isso que Diadema não pode cair em discurso vazio e embarcar num barco furado”, disse Filippi.