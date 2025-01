Vale do Anhangabaú oferece atividades gratuitas de dança para todos os públicos

O Vale do Anhangabaú recebe entre os dias 13 a 19 de janeiro uma programação diversificada de atividades de dança e cultura. Entre os destaques, a semana promete movimentar o centro histórico com aulas de Hip Hop, Forró do Bom, Lab Breaking, Tango de Rua, além de outras ações gratuitas para todo tipo de público como Caratê, Batalha do Point, É Noite de Samba Rock e muito mais. Confira a seguir todas as informações sobre os destaques e demais aulas semanais:

Na terça-feira (14), das 18h às 20h, o centro da cidade é tomado pelo Hip Hop, estilo que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 70 e, desde então, conquistou o mundo. As aulas no Vale do Anhangabaú visam promover o desenvolvimento pessoal através da dança. Com uma metodologia que foca na socialização, no ritmo, na coordenação motora e na desenvoltura, os participantes terão a oportunidade de explorar a energia e essência das danças urbanas.

Novo Anhangabaú

Na quinta-feira (16), das 20h às 22h, o espaço recebe o Forró do Bom, uma aula voltada tanto para iniciantes quanto para aqueles que já dançam. Ao final de cada aula é possível notar a desenvoltura de cada participante, após focar na musicalidade, expressão corporal e conexão com os demais integrantes da aula.

Na sexta-feira (17), das 19h às 22h, o coletivo Sampa Masters do Estilo Biológico, chega no Vale do Anhangabaú para promover a oficina de Breaking, um dos quatro elementos da cultura hip hop.

Criado em 1995 na zona sul de São Paulo, o grupo se destaca por trabalhar a cultura hip hop de maneira completa, promovendo um ambiente de interação com a sociedade e com os jovens. O projeto visa ensinar a dança de forma criativa e inclusiva, transmitindo os valores da cultura hip hop, como respeito e colaboração.

No sábado (18), das 18h às 22h, o ponto central de São Paulo será dedicado ao tango, com a edição especial do Tango na Rua, evento que já é tradição em São Paulo desde 2012. A atividade será realizada ao ar livre, com uma aula aberta e a tradicional milonga de rua, onde todos podem dançar ao som de tangos. O tango será combinado com outros ritmos, promovendo a interação entre a comunidade de dança de salão e o público em geral. Além de ser uma oportunidade de expressão através da dança, o evento propõe um novo olhar sobre os espaços urbanos da cidade, transformando o Vale do Anhangabaú em um palco para a cultura e lazer.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Caratê (segunda, das 20h às 21h), Afoxé Omode Obá (terça, das 19h às 22h), Projeto Conexão (quarta, das 18h às 22h), Batalha do Point (quinta, das 19h às 23h), É Noite de Samba Rock (sexta, das 19h às 23h), Circuito de Patins (sábado, das 14h às 18h), Aula de Patins (domingo, das 14h às 18h).

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Gratuito