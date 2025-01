Vale do Anhangabaú se transforma em espaço de esporte e lazer durante o verão

O Vale do Anhangabaú será palco de um verdadeiro verão esportivo, integrando a programação do Sesc Verão 2025. Com uma série de atividades gratuitas e para todas as idades, a Arena Sesc – Vale do Anhangabaú contará com a ambientação especial “Praia do Centro”, sob o Viaduto do Chá, que inclui uma quadra de areia para vivências esportivas como vôlei de praia, beach tênis e futevôlei. A programação vai de 11 de janeiro a 23 de fevereiro, oferecendo aos visitantes a oportunidade de se conectarem ao esporte e à prática de atividades físicas no centro histórico da cidade.

Entre os destaques, está a reedição da histórica final do vôlei de praia feminino dos Jogos de Atlanta 1996, com as duplas Sandra e Jaqueline e Adriana e Mônica, no dia 11 de janeiro, das 14h às 16h, além de oficinas e vivências com atletas renomados. A quadra de areia funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e aos finais de semana, das 10h às 18h, exceto nos dias 25 e 26 de janeiro.

Além disso, o público poderá participar de aulas abertas e treinos funcionais na areia, sob a orientação de educadores das unidades do Sesc Carmo e do Sesc Florêncio de Abreu. Para animar ainda mais a temporada, a lambaeróbica também terá espaço, a partir do dia 11, das 17h às 18h, trazendo ritmos do verão ao Vale. A iniciativa reforça o compromisso de transformar o Novo Anhangabaú em um ponto de lazer, convivência e bem-estar para todos.

Para mais informações sobre as atividades do Sesc no Vale do Anhangabaú, acesse sescsp.org.br/arenasesc. E para acompanhar toda a programação do Sesc Verão entre no site oficial do Sesc São Paulo – www.sescsp.org.br/sescverao.

Serviço – Sesc Verão 2025 Programação Novo Anhangabaú

Data: 11 de janeiro a 23 de fevereiro

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau

Gratuito

-> Realização Sesc e apoio Novo Anhangabaú