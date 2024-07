Vai viajar durante as férias das crianças? Saiba quais vacinas não podem faltar

Com o início das férias escolares, muitas famílias começam a planejar suas viagens. No entanto, antes de arrumar as malas, é necessário incluir no checklist a checagem da carteira de vacinação. “A imunização correta diminui a chance de adoecer durante a estadia e também previne a disseminação do vírus, elas precisam ser tomadas em média 15 dias antes da data de embarque, para que tenham tempo de desenvolver a proteção”, explica o Dr. Fábio Argenta, cardiologista, sócio-fundador e diretor médico da Saúde Livre Vacinas, rede de clínicas focadas em vacinas que oferecem o que há de mais moderno nos cuidados com a prevenção.

Antes de embarcar, o ideal é consultar as exigências de cada destino, mas, Argenta revela algumas das vacinas que não podem faltar, confira:

Febre amarela: é obrigatória para viajantes que visitam áreas endêmicas, como: Maldivas, Egito, China, Emirados Árabes, Tailândia, Bahamas, entre outros. “Ela também é recomendada para locais que a pessoa terá contato com a natureza, incluindo também alguns estados brasileiros, como: Amazonas, Mato Grosso, Espírito Santo e Minas Gerais”, comenta o médico.

Sarampo: não é obrigatória, mas deve ser priorizada por indicação da Organização Mundial da Saúde (OMS), devido aos surtos da doença que está acontecendo em todo o mundo, para proteger não apenas os turistas, mas também as comunidades que serão visitadas. Especialmente para os destinos: França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Austrália, Argentina e México.

Gripe: oferece proteção contra as cepas sazonais do vírus, reduzindo o risco de contrair a doença durante a viagem. “A passagem por locais movimentados, como aeroportos, restaurantes e hotéis aumentam o risco de contágio. É recomendado para todos os destinos nacionais e internacionais”, orienta Argenta.

Poliomielite: protege contra os sintomas incapacitantes da doença, é importante a prevenção nos destinos onde a erradicação completa poliomielite não foi totalmente erradicada, tais como: China, Indonésia, Paquistão, Somália, Egito, Madagascar, Filipinas, entre outros.

Meningite: é recomendada para todos os destinos. O imunizante protege contra o meningococo, uma das bactérias que podem causar inflamação nas membranas que revestem o cérebro.

“O mais indicado, além de pesquisar as exigências de imunização local e procurar uma clínica de imunização para garantir que todos os membros da família estejam devidamente protegidos, garantindo assim uma viagem tranquila. Para as viagens internacionais, é importante providenciar o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), as instruções estão disponíveis no site gov.br, e a emissão pode levar até 5 dias úteis”, finaliza Dr. Fábio.

