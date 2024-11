Vacinação atualizada é essencial para combater infecções respiratórias crescentes no Brasil

Um aumento preocupante nos casos de infecções respiratórias graves tem sido observado em todas as faixas etárias nos estados do Rio de Janeiro e Goiás, conforme aponta o Boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Nas populações infantil e adolescente, o rinovírus se destaca como o principal agente causador, enquanto entre os idosos, o coronavírus SARS-CoV-2 é predominante.

Além disso, outros oito estados brasileiros — Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Roraima — registram um crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), especialmente entre crianças.

Tatiana Portella, pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz (Procc/Fiocruz) e do InfoGripe, enfatiza a importância da vacinação atualizada contra a covid-19 e a influenza para grupos de risco, como os idosos, como uma medida preventiva fundamental contra infecções respiratórias graves. “Ao surgirem sintomas, é crucial manter medidas de etiqueta respiratória, incluindo o uso de máscaras e evitar tossir ou espirrar perto de outras pessoas”, orienta Tatiana.

Desde o início do ano corrente, foram registrados 156.309 casos de SRAG no Brasil, dos quais 73.283 (46,9%) tiveram confirmação laboratorial de vírus respiratórios. No tocante aos óbitos por SRAG em 2023, já são 9.544 mortes notificadas, sendo que 4.909 (51,4%) tiveram diagnóstico positivo para algum vírus respiratório. Dentre os resultados positivos deste ano, 28,2% correspondem ao influenza A; 1,8% ao influenza B; 8,5% ao VSR; 8,7% ao rinovírus; e expressivos 52% ao SARS-CoV-2 (covid-19).