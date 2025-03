Vacina contra a gripe começa a ser distribuída no DF

A partir de hoje, 25, mais de 100 unidades de saúde do Distrito Federal iniciam a distribuição da vacina contra a gripe, atendendo a grupos prioritários. Entre os beneficiados estão idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, gestantes e profissionais da educação, tanto da rede pública quanto da privada.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, aproximadamente 1,2 milhão de cidadãos estão habilitados para receber a imunização. A lista dos grupos-alvo inclui também:

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário.

No último dia 21, o Distrito Federal recebeu seu primeiro lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde, totalizando 80 mil doses. A entrega foi realizada pessoalmente pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na Rede de Frio da secretaria.

Documentação Necessária

Para receber a vacina, é imprescindível que o indivíduo se dirija a um dos locais designados com um documento de identidade. Se possível, é recomendável levar a caderneta de vacinação. Dependendo do grupo prioritário ao qual pertence, pode ser solicitado um comprovante relacionado à condição médica ou profissional, como crachá ou contracheque.

A Secretaria de Saúde enfatizou que a vacina contra a gripe pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas. Assim, os cidadãos têm a oportunidade de atualizar mais de um esquema vacinal no momento da vacinação.

Campanha Nacional

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza está programada para ter início em 7 de abril. O ministro Alexandre Padilha anunciou essa data na última sexta-feira (21), quando as doses começaram a ser distribuídas aos estados. A meta estabelecida pelo governo federal é alcançar uma imunização de 90% entre os grupos prioritários.

Informações Adicionais

A vacina contra a gripe é atualizada anualmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com base nas cepas que apresentam maior circulação no período. É recomendado que mesmo aqueles que já foram vacinados em anos anteriores compareçam aos postos para garantir a proteção com a nova dose. Para o ano de 2025, a vacina oferecerá proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B.