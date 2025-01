USP oferece programação de férias no Parque de Ciência

O Parque de Ciência e Tecnologia da USP (CienTec) realiza a partir do próximo sábado, 11 de janeiro, uma programação variada que combina ciência, meio ambiente e diversão. As atividades ocorrem de segunda a sábado, das 9h às 16h, e abrangem diferentes temas como astronomia, ecologia e história, oferecendo experiências para todas as idades. A programação segue até 31 de janeiro com entrada gratuita.

Uma das atrações da programação é a Trilha Ecológica, onde os visitantes podem explorar o ecossistema da Mata Atlântica, observando espécies nativas da fauna. Já Solo na Escola busca ensinar sobre a formação e as características do solo, reforçando sua importância para a vida no planeta.

Entre as experiências mais curiosas está o Passeio das Abelhas, que apresenta as abelhas nativas do Brasil e suas peculiaridades. “Nossas abelhas não possuem ferrão, então é um passeio seguro que destaca a relevância da polinização e da conservação ambiental”, explica Suzana Ursi, diretora do parque. O percurso também inclui visitas ao meliponário e à exposição Flores e Polinizadores.

O Passeio Histórico é uma viagem pelo passado do parque, destacando sua contribuição à meteorologia e astronomia na cidade de São Paulo. Entre as atividades estão visitas a prédios tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) e a histórica luneta Zeiss.

USP Imagens

O Planetário é outro destaque, com projeções imersivas de alta qualidade que simulam o céu noturno, oferece uma experiência sensorial única com imagens de astros, estrelas e constelações em uma relação de diálogo com a cultura humana, como a mitologia grega e a cultura indígena. “É uma das nossas atrações mais queridas, e agora conta com uma nova série de vídeos de altíssima qualidade”, comenta Suzana.

Para quem se interessa por física, a atividade Física no Cotidiano utiliza equipamentos interativos localizados no Jardim da Física, como o giroscópio humano e a gangorra solidária, permitindo o público aprender enquanto brinca. Já na exposição Biomas do Brasil, os visitantes exploram os seis biomas brasileiros através de mosaicos, painéis explicativos e recursos de realidade aumentada.

Confira a programação: