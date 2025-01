Inscrições abertas para o Programa de Verão da FSP/USP

A Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) anunciou a abertura de inscrições para vagas remanescentes em seu Programa de Verão 2025, que chega à sua 32ª edição. Os interessados têm até o dia 10 de janeiro para se inscrever por meio de um formulário online. O programa ocorrerá entre 20 de janeiro e 21 de fevereiro, oferecendo mais de 20 cursos que contemplam modalidades presenciais e remotas.

Com valores a partir de R$ 100, a iniciativa é promovida pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FSP e apresenta uma programação diversificada que abrange temas fundamentais da saúde pública, funcionalidade e sustentabilidade. Os cursos foram elaborados para atender a diferentes interesses e necessidades, proporcionando tanto conteúdos teóricos quanto práticos.

Dentre os cursos oferecidos, destaca-se o tema “Alimentação, Sustentabilidade e Crise Climática”, que busca discutir os desafios ambientais contemporâneos e explorar práticas sustentáveis. Além disso, o curso intitulado “Ciberativismo em Saúde” oferece uma abordagem inovadora ao discutir como as redes digitais podem ser utilizadas para mobilizações sociais. Outro destaque é o curso “Análise Espacial em Saúde Pública”, que proporciona um aprendizado com forte impacto prático.

Os interessados podem consultar o edital completo para obter mais detalhes sobre os cursos disponíveis e as diretrizes de inscrição. A seguir, apresentamos a lista dos cursos com vagas remanescentes:

Aborto e Saúde Pública

Alimentação, sustentabilidade e crise climática: diálogos entre teoria e prática

Análise Espacial em Saúde Pública

Avaliação de Sistemas e Serviços de Saúde

Ciclo de Vida e Atenção Integral à Saúde das Pessoas Trans

Confundidores, mediadores e modificadores de efeito: aplicação de conceitos essenciais para a inferência causal em epidemiologia

Educação Alimentar na Escola: Desafios para integrar ações individuais, programas e políticas públicas voltadas a promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis

Epidemias e Surtos de doenças infecciosas: o papel epidemiológico da anatomia patológica e Saúde Pública

Epidemiologia da Atividade Física

Fundamentos da Aplicação de Instrumentos Psicométricos de Avaliação em Pesquisa Epidemiológica

Fundamentos da Vigilância Entomológica Aplicada aos Serviços de Saúde

Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em Hospitais e Instituições de Ensino e Pesquisa – GRSS

Inquéritos de Saúde

Introdução à Linguagem de Programação em R para tratamento de dados da poluição do ar: o pacote openair

Introdução ao pacote estatístico SPSS: teoria e prática aplicadas na área da saúde

Literacia em saúde para jornalistas, comunicadores e produtores de conteúdo de saúde

Modelos idade-período-coorte

O que é Ciberativismo em Saúde?

Pesquisar com… teoria e prática da Pesquisa Participativa baseada na comunidade

Regulação e Auditoria do SUS

Saúde Ambiental em Desastres e Emergências

Saúde Planetária no Antropoceno: que conexões com a Saúde? Que determinantes sociais? Que ações Intersetoriais e interdisciplinares?

Nutrição à Base de Vegetais e SUS: Diálogos entre ciências, desafios e inovação no cuidado do indivíduo com doenças crônicas não transmissíveis

Programa de Verão da FSP 2025

Período: de 20 de janeiro a 21 de fevereiro

Inscrições até 10 de janeiro, com taxas a partir de R$ 100 via formulário

Mais informações no edital