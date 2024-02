USP oferece bolsa para pesquisa sobre mulheres indígenas

A Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura e Ciência lançou edital para seleção de pesquisador de pós-doutorado nas áreas de antropologia, psicologia, pedagogia, saúde pública, artes, literatura, estudos culturais, direitos humanos ou áreas afins. As pessoas interessadas podem se candidatar até as 18h de 21 de fevereiro, por meio do preenchimento de formulário. Para se inscrever, também é necessário o envio de documentos, incluindo pré-projeto de pesquisa e carta de motivação.

A pessoa selecionada receberá bolsa no valor de R$ 9.047,40 por 12 meses e colaborará para o programa Caminho da Cutia: territórios e saberes das mulheres indígenas, liderado pelas titulares da Cátedra em 2024, as indígenas Arissana Pataxó, Francy Baniwa e Sandra Benites, no Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP.

Será necessário comprovar desempenho acadêmico e produção científica relacionados à temática indígena e experiência em trabalho de campo, realização de entrevistas, levantamento de conteúdos, e em pesquisas com povos indígenas. São diferenciais a habilidade na operação de equipamentos de áudio e vídeo e de aplicativos para o desenvolvimento da pesquisa e sua comunicação. Veja todos os requisitos no edital.

No dia 1º de março será divulgada a lista de seleção e chamada para entrevista nos dias 4 e 5 com a coordenação da Cátedra e das catedráticas. A divulgação do resultado final do processo seletivo acontecerá no dia 7 de março, no site do IEA.

Atividades

Pesquisador bolsista participará do planejamento das ações relacionadas ao programa da trinca, do desenvolvimento de pesquisas, organização e realização de encontros e ciclos de palestras, eventual execução de curso que poderá ser oferecido no segundo semestre, bem como da elaboração dos produtos da titularidade. É necessário ter disponibilidade para viagens para trabalho de campo.

Durante as atividades, o pós-doutorando irá interagir constantemente com a coordenação da Cátedra e o corpo funcional do IEA, tanto em reuniões quanto na organização e produção das atividades administrativas, culturais e acadêmicas.

Serviço

Bolsa de pós-doutorado da Cátedra Olavo Setubal

Inscrições até 21 de fevereiro, às 18h

Acesse o edital e o formulário de inscrição