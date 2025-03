USP abre inscrições gratuitas para Olimpíada de Química 2025

A Universidade de São Paulo está com inscrições abertas para a edição 2025 da Olimpíada de Química de São Paulo, competição de conhecimentos destinada a alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares. A primeira etapa consiste no envio de uma redação que deve debater o tema “Química na Descarbonização”. As inscrições gratuitas e o envio das redações são feitas online pelo site app.fuvest.br até o dia 15 de março.

Organizada há 28 anos, a Olimpíada de Química de São Paulo premia e seleciona anualmente dezenas de estudantes para a etapa nacional do evento, que por sua vez é a porta de acesso para a Olimpíada Internacional e para a Olimpíada Ibero-americana.

Objetivos da Olimpíada

De acordo com o professor Mauro Bertotti, docente do Instituto de Química (IQ) da USP e um dos coordenadores do evento, a Olimpíada de Química de São Paulo tem três grandes objetivos.

“Um deles é demonstrar para os alunos do ensino médio que a química é uma ciência interessante e que ela pode trazer benefícios para a sociedade. O segundo é identificar alunos que têm facilidade na área e que podem, em uma etapa posterior, participarem da edição nacional e de competições internacionais. O último objetivo é criar um vínculo entre a USP e as escolas paulistas de ensino médio, especialmente as escolas públicas.”

Segundo Bertotti, “os estudantes deverão identificar em seu cotidiano condições, produtos ou processos que contribuem para a intensificação das emissões de gases de efeito estufa e propor soluções tecnológicas e científicas, baseadas em conceitos químicos que possam contornar o problema”. Para o professor, o assunto proposto tem impacto global em nossas vidas. “Este tema é cada vez mais relevante em nível global, visto que as mudanças climáticas têm forte correlação com mudanças na composição da atmosfera oriundas de ações humanas”, explica.

Serão selecionados 150 alunos pelas redações e estes se juntam a outros que participaram de diferentes processos, totalizando cerca de 300 participantes na fase final. Os outros processos podem ser consultados no site da Olimpíada de Química. Aqui.

Incentivo para Escolas Públicas

Desde 2024 a Olimpíada de Química de São Paulo desenvolveu diversas ações em prol de alunos de escolas públicas, como o maior número de convocados para a fase final, curso preparatório para os selecionados nesta fase e premiação diferenciada.

No curso preparatório, os estudantes aprendem sobre tópicos de química geral a partir de aulas ministradas por pós-graduandos do IQ, com supervisão de um grupo de docentes. As aulas são gravadas e disponibilizadas para os alunos da rede pública. Posteriormente, eles têm a oportunidade de interagir com os pós-graduandos em reuniões virtuais para o esclarecimento de dúvidas.

Uma das formas de acesso à graduação na USP são as competições de conhecimento. Os participantes desta e de outras competições podem ingressar diretamente sem a necessidade de vestibular. Saiba mais na reportagem do Jornal da USP.

Fase Final

A fase final consiste em uma prova de conhecimentos que será realizada no dia 7 de junho, sábado, às 9h, no Instituto de Química da USP.

“Ela é feita na forma de vídeo e os alunos precisam descrever o que acontece nos experimentos e elaborar respostas a partir das perguntas formuladas pela banca da Olimpíada de Química”, informa Bertotti.

Os melhores classificados recebem medalhas e premiações em dinheiro. Serão distribuídas 120 medalhas e 28 premiações em dinheiro, 14 para cada categoria – segundo e terceiro ano do ensino médio. O primeiro colocado de cada ano recebe 1200 reais, o segundo 800 e o terceiro 500. Além disso, seis alunos e seis professores considerados destaques entre as escolas públicas recebem 600 reais e dez mulheres com maior pontuação também recebem 600 reais.

Ao longo do dia, o Instituto de Química oferece diversas atividades para alunos, pais e professores, como palestras, visita aos laboratórios e show de química.

A cerimônia de premiação será realizada às 16h30, do dia 7 de junho, no Centro de Difusão Internacional (CDI), no campus Butantã da USP.

Organizada pelo Instituto de Química (IQ) da USP e pela regional de São Paulo da Associação Brasileira de Química (ABQ-SP), a Olimpíada de Química de São Paulo conta com o apoio da Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária, da Pró-reitoria de Graduação, ambas da USP, da Fuvest e da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Texto | Elcio Silva – Da Divisão de Comunicação da Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Publicado originalmente em Jornal da USP.

Serviço

Olimpíada de Química de São Paulo

As inscrições para a Olimpíada de Química de São Paulo são gratuitas e realizadas online pelo site app.fuvest.br até o dia 15 de março de 2025.

Nesta etapa, os estudantes devem enviar uma redação sobre o tema “Química na Descarbonização”.

Para mais informações e regulamentos acessem o site https://abqsp.org.br/.