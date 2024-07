USP abre concurso de ensaios sobre inflação e estimula pensamento econômico em jovens

Em sua 18ª edição, o Prêmio de Ensaios Econoteen tem como tema Aspectos políticos, econômicos e sociais do combate à inflação no Brasil. O concurso é destinado a estudantes do Ensino Médio de escolas públicas do estado de São Paulo e recebe inscrições até o dia 19 de agosto.

Realizado pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP, tem como objetivo estimular o pensamento econômico entre os jovens. Serão premiados os cinco melhores trabalhos com valores entre R$ 400 e R$ 1.500. As inscrições são feitas diretamente no site do Econoteen, onde o aluno encontra todas as informações sobre o tema e as regras do concurso.

Segundo os organizadores, o aumento da inflação representa, via de regra, um “imposto” que onera muito as camadas mais pobres da população. No texto motivador o estudante encontra referências para compor o ensaio: “O Brasil, assim como outros países (por exemplo, a Alemanha do início dos anos 1920), já experimentou elevadas taxas de inflação. Conceitualmente a inflação pode ser entendida como um aumento generalizado de preços e, consequentemente, dos números-índices gerais de preços. Também pode ser entendida como uma manifestação do agravamento dos conflitos distributivos na economia, além de representar a deterioração do padrão monetário de um país, isto é, a depreciação do valor real da moeda”.

O texto lembra ainda o período de hiperinflação pelo qual o país passou a partir do final da década de 1980, quando a taxa de inflação superava a casa dos 50% ao mês. “Com o retorno ao regime democrático no país e após algumas tentativas frustradas, o Plano Real, enfim, conseguiu derrubar a inflação, beneficiando os mais pobres sem, contundo, evitar outros problemas daí decorrentes: crises cambial e fiscal em conjunto com o aumento do passivo externo da economia brasileira. Hoje em dia, frente ao atual regime de metas de inflação, o governo brasileiro tem se preocupado em ajustar os resultados inflacionários de acordo com os parâmetros preestabelecidos por sua equipe econômica”.

O primeiro colocado no concurso receberá como prêmio R$ 1.500 e uma bolsa integral do cursinho da FEA. Os demais receberão prêmios em dinheiro: R$ 1.000 (2º colocado), R$ 600 (3º colocado), R$ 500 (4º colocado) e R$ 400 (5º colocado). Os prêmios serão entregues durante uma cerimônia na FEA em data a ser divulgada posteriormente.

Mais informações sobre o Econoteen no site, no Facebook ou pelo e-mail econoteen@usp.br