Uso do GNV segue superando 40% de economia para motoristas   

O recente aumento no preço dos combustíveis – gasolina, diesel e etanol – e a redução na tarifa de gás a partir de 10 de junho por determinação da ARSESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) consolidam o uso do gás natural veicular (GNV) como o mais vantajoso para motoristas. De acordo com a Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado da América Latina, a economia em veículos leves pode superar 40% em comparação ao uso de outros combustíveis, a depender da região. Além de mais econômico, o uso de GNV gera menor emissão de poluentes em comparação com o uso de gasolina e diesel.

“Tanto para veículos de passeio, quanto para frotas pesadas, a escolha do GNV é a mais assertiva para quem deseja economizar e causar menor impacto ambiental. Nossa sociedade demanda por fontes de energia menos poluentes com fácil instalação e manutenção e que tenham alta disponibilidade, como acontece com o GNV, que atualmente é ofertado em mais de 240 postos abastecidos pela Comgás em São Paulo”, afirma Thiago Borer, Gerente de Vendas GNV da Comgás.

O especialista ressalta o baixo risco de desabastecimento de GNV, considerando que a distribuição aos postos é realizada por tubulações subterrâneas – diferentemente da entrega de outros tipos de combustíveis fósseis, que em sua maioria são importados e distribuídos por caminhões. Para instalar o kit GNV em qualquer veículo, o tempo necessário é entre 8 e 12 horas.

Eficiência em veículos de passeio

Em veículos de passeio, o GNV atinge o dobro de rendimento do etanol, segundo informações da Comgás. Por exemplo, enquanto automóveis movidos a GNV rodam em média 14 quilômetros por metro cúbico, veículos movidos a etanol rodam 7 quilômetros por litro e os veículos movidos a gasolina rodam 10 quilômetros por litro, em média.

“Com o uso de GNV, proprietários de veículos de passeio que rodem 5 mil quilômetros por mês podem economizar cerca de mil reais nesse período, a depender da região. É uma economia de, em média, 200 reais a menos a cada 1.000 km rodados”, destaca Thiago .

Economia para frotas pesadas

Na comparação direta entre os rendimentos do GNV e do diesel, considerando preços médios, a economia do GNV supera 15% por quilômetro rodado. Nos últimos anos, a Comgás vem incentivando a criação de garagens de abastecimento em transportadoras e indústrias, que acabam reduzindo ainda mais os custos. Na prática, empresas de logística que viabilizam a instalação de um posto próprio de abastecimento dentro de sua sede conseguem obter entre 30% a 40% de economia de combustível em comparação aos custos com diesel vendido em postos convencionais.

Em relação aos benefícios ambientais, além da possibilidade de redução de até 20% da emissão de gases do efeito estufa, pode ser reduzida em até 90% a geração de poluentes locais e de material particulado, que geram poluição por partículas. “Com o uso de gás natural veicular, é reduzida a praticamente zero a ‘fumaça preta’ expelida pelos motores convencionais dos caminhões, que provoca uma série de doenças respiratórias. Além disso, o GNV gera menos ruído e menos vibração, o que possibilita uma condução mais suave”, finaliza Thiago.