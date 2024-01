USCS passa a oferecer graduação em Segurança Pública

A partir deste semestre, a Universidade de São Caetano do Sul (USCS) oferece o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública. Trata-se de um curso de graduação tecnológica, com duração de 2 anos, voltado a profissionais que já atuam na área. O curso é oferecido a distância (EaD), com mensalidades no valor de R$ 99,99 (já incluído o desconto adimplência, com as mensalidades pagas até o dia 8 de cada mês).

“Recentemente, o prefeito Auricchio lançou um pacote com várias ações na área de segurança pública. A USCS entende que também pode contribuir de alguma forma com esse trabalho e esse curso, destinado às forças de segurança, é um reflexo disso. Trata-se de uma forma de contribuir ainda mais para a redução dos índices de criminalidade na nossa região e para a formação dos nossos agentes”, explica Leandro Prearo, reitor da USCS.

O curso habilita profissionais a atuarem na área de segurança pública, em profissões como consultores, gestores de segurança, analistas de segurança pública e analistas de segurança prisional.

Para ingressar, os(as) candidatos(as) têm duas opções: os que já possuem diploma de graduação em qualquer área, devem preencher um formulário voltado à segunda graduação (https://www.uscs.edu.br/transferencia/graduacao/aproveitamento). Já os(as) interessados(as) que não possuem curso de graduação, poderão se inscrever em novo processo seletivo, que ocorrerá de 2 a 7 de fevereiro, e que será divulgado no site da USCS www.uscs.edu.br .

Sobre a graduação tecnológica em Segurança Pública da USCS

O curso de graduação tecnológica em Segurança Pública integra a Escola de Direito da USCS. Ao longo do curso, o estudante é capacitado para atuar desde o planejamento, formulação, implantação até o gerenciamento de ações no ambiente de segurança pública que possam contribuir na resolução dos problemas de criminalidade nos grandes centros. Assim, prepara o profissional para formular, implantar, planejar, gerenciar e supervisionar ações preventivas na área, podendo orientar e intervir em situações de manutenção da ordem pública, segurança comunitária e defesa civil.

Pré-requisito: o curso é voltado exclusivamente para os profissionais que já integram as carreiras da Segurança Pública. Desta forma, entre os documentos necessários para efetivação da inscrição/matrícula, será solicitada comprovação documental de atuação na carreira de segurança pública.